『キミとアイドルプリキュア♪』第47話「Trio Dreamsリターンズ！？」、ライブに“スペシャルゲスト”がやってくる
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第47話「Trio Dreamsリターンズ！？」が、あす1月11日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】街に不安が広がる今こそライブをやろう！ 第47話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第47話「Trio Dreamsリターンズ！？」あらすじ
黒い花びらが舞い散る街を見て不安になるうた（声：松岡）たち。うたはカッティンとザックリンにダークイーネの目的を聞くが、ふたりにはわからず、最近チョッキリーヌに会いに行ったものの、チョッキリ団のアジトには誰もいなくなっていたことを聞かされる。さらに燈夜カズマのもとを訪ねてみるが、彼もなぜダークイーネが世界を真っ暗闇にしたいのかは知らなかった。
はなみちタウンの人々にも不安が広がる中、うたは、「こんなときこそアイドルプリキュアのライブをやろう」と言い出し、さらに「スペシャルゲスト」としてダークイーネを招待し、キラッキランランになってもらおう、と提案する。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
