『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第45話「揃う指輪！全力レッドは仲間のために」、“最強の厄災”飢餓のビダル復活で大ピンチ
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第45話「揃う指輪！全力レッドは仲間のために」が、あす1月11日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】カクレンジャーの指輪を賭けて“妖怪ナンバーワンバトル”！ 第45話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を志田こはく、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第45話「揃う指輪！全力レッドは仲間のために」あらすじ
吠（冬野）たちは、厄災・ビダルの復活で大ピンチになるも、なんとかその場を切り抜ける。その戦いを間近で見ていたサスケ（小川輝晃）は、カクレンジャーの指輪を賭けた“妖怪ナンバーワンバトル”をゴジュウジャーたちに持ちかけた！
「一番妖怪っぽいと俺が認めたやつが勝ち」と言うサスケを前に、ゴジュウジャーたちはそれぞれ全力で妖怪になりきる。しかし吠だけは、オリガレッド（声：土屋）の「レッドにもリーダーにもふさわしくない」という言葉を気にして上の空。サスケのある言葉で、吠はふさわしくないなりに「俺がここまで頑張れた理由」を考える…。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
