“レジェンド”石丸博也が帰ってきた！ ジャッキー・チェン出演『パンダプラン』吹替キャスト＆本編映像解禁
ジャッキー・チェンが本人役で主演する映画『パンダプラン』より、石丸博也がジャッキーの声を務める日本語吹き替え版本編映像と吹き替えキャスト陣が一挙解禁された。
【動画】ジャッキー役に石丸博也！ 『パンダプラン』吹替版本編映像
中国で2024年10月に公開され、公開からわずか1日と15時間で興行収入6000万元（約13.67億円）を達成し、2024年中国映画界で“予想外のスリーパーヒット”として大きな話題を呼んだ本作。ジャッキー・チェンが長いキャリアの中でも主演作で自分自身を演じるのは初めてだ。
赤ちゃんパンダ（フーフー）の里親となるため、動物園に招かれたジャッキー。ところが、彼の目の前でフーフーは国際的な犯罪組織に誘拐されてしまう。かわいいフーフー救出のため、ジャッキーは想像を超えたさまざまなトラブルに立ち向かっていく。
解禁となった本編映像は、ノア動物園を舞台に、ジャッキー・チェン演じる“世界のアクションスター＝ジャッキー”が、赤ちゃんパンダのフーフーを狙う傭兵たちとぶつかる緊迫のアクションシーン。
静かだった園内に武装した傭兵（ようへい）たちがなだれ込み、ジャッキーはパンダ飼育員のスー・シャオジューとともにフーフーを抱えて必死に逃走するが、やがてスーとフーフーだけでも先に逃がそうと、自らおとりになることを決意する。
傭兵団のボスであるチャ・クンに行く手を阻まれたジャッキーは、飛んでくる攻撃を紙一重でかわしながら、手近な手すりや柵、床に転がる道具を駆使して体を張った立ち回りを見せ、チャ・クンに立ち向かっていく。71歳とは思えないキレ味抜群の動きと、思わず笑ってしまうコミカルな身のこなしが次々と繰り出される、本作の見どころとなるアクションシーンだ。
本作では、字幕版に加え、日本語吹き替え版も制作、石丸博也が2023年の勇退発表後に限定復活を遂げてジャッキー・チェン本人役を演じる「レジェンド吹替版」として公開される。
今回解禁となった本編映像で、その日本語吹き替え版の音声も初お披露目。本作のために再びマイクの前に立った石丸が吹き込むのは、赤ちゃんパンダ・フーフーをこよなく愛し、どんな窮地でも決して諦めずに守り抜こうとする“今のジャッキー”。テレビ放送で親しんだ「あの声」と、71歳とは思えないキレ味抜群のアクション、そしてフーフーのキュートなしぐさが一体となった。
ジャッキーを取り巻くキャラクターたちの声優陣として、ジャッキーの相棒で敏腕マネジャーのデビッド（ウェイ・シャン）を高木渉、心優しいノア動物園のパンダ飼育員スー・シャオジュー（シー・ツェ）を久保ユリカ、フーフーを狙う傭兵団の冷酷なボス、チャ・クン（ハン・イェンボー）を井上和彦、ジャッキーたちの前に立ちはだかる傭兵部隊の一員ジェームズ（テムール・マミーサシビリ）を小山力也が務める。
また、日本公開に先立ち、石丸博也による吹き替え版による最速上映イベントが、新宿ピカデリーにて1月15日19時の回の上映前に行われることも決まった。おなじみジャッキーちゃん、ものまねタレント・みかんがゲストとして登壇する。
映画『パンダプラン』は、1月23日より公開。
＜コメント全文＞
■高木渉
僕らの世代にとってジャッキー・チェンといえば永遠のアクションスター。
日本劇場公開100本目の作品に吹替えとして憧れの石丸博也さんと共に参加できて光栄です。
笑いあり、アクションあり、そしてほっこり温かい気持ちになって観てください。
■久保ユリカ
スー・シャオジュー役の日本語吹き替えを担当させていただきました久保ユリカです。
まさか自分がジャッキー作品に携われる日がくるだなんて想像もしていなかったので本当に光栄に思います。
普段、あまり私の仕事に興味を持たない父にも自慢できそうです。（笑）
シャオジューのポップな性格や表情、パンダを想う直向きな姿は演じていて私自身もとっても楽しかったので、
ぜひ！ 劇場でご覧ください。
■井上和彦
今回チャ・クンの声をやらせていただきました。
かなりクセの強い、やり甲斐のある役でした。
ジャッキー・チェンさんの日本劇場公開100本目の作品に出させていただき、光栄です。
大きな声で笑って観ていただけたら嬉しいです。
■小山力也
我が敬愛する音響ディレクターは正にジャッキー・チェン命！
これまで数々の吹き替えを演出。僕もたくさん出して頂きました。
今回の僕は、何回叫べるかがテーマ。
「Ohジャッキー・チェン！ 映画は全部観た！ ohジャッキー、ジャッキー、ジャッキー・チェ〜〜〜ンッ！！！」
