『仮面ライダーゼッツ』第17話「逐う」、ねむ救出を目指すゼッツの前にノクスが立ちはだかる
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第17話「逐う」が、あす1月11日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ゼッツ vs ノクス vs CODE！ 第17話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第17話「逐う」あらすじ
ゼロ（声・川平慈英）を失ったものの、莫（今井）はねむ（堀口真帆）救出のミッションを継続。そんな莫に看護師の春（優希美青）は、ねむ失踪にまつわる意外な事実を明らかにする。
夢主の心の扉を見つけた莫はウルフナイトメアの追跡を開始。しかし、行く手を阻むノクス（古川雄輝）がライダーノクスに変身。莫もゼッツに変身し二人のライダーはついに激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ゼッツ vs ノクス vs CODE！ 第17話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
ゼロ（声・川平慈英）を失ったものの、莫（今井）はねむ（堀口真帆）救出のミッションを継続。そんな莫に看護師の春（優希美青）は、ねむ失踪にまつわる意外な事実を明らかにする。
夢主の心の扉を見つけた莫はウルフナイトメアの追跡を開始。しかし、行く手を阻むノクス（古川雄輝）がライダーノクスに変身。莫もゼッツに変身し二人のライダーはついに激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。