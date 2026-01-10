¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Î¤¿¤áÂçÉý¸ºÎÌ¡Ö¹â¹»°ÊÍè¤ÎÂÎ½Å¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÂçÉý¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬ÂçÉý¸ºÎÌ¤·¤Æ±é¤¸¤ë¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Þ¥Ã¥È¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØNew Heights¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð±é¡£¥Û¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤ÎË¤«¤Ê¥Ò¥²¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤â1Ç¯¤¯¤é¤¤·¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Î»£±ÆÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¿ÈÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤ò¤«¤Ê¤êÍî¤È¤·¤¿¤ó¤À¡£ºÙ¤¯¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥°¥ë¥Æ¥ó¤òÀÝ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï84Ô¤«¤é90Ô¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¤Î»£±ÆÃæ¤Ï75Ô¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Û¤ÉÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¹»»þÂå°ÊÍè¤À¡£·ë¹½¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»öÀ©¸Â¤â¸·¤·¤¯¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¹Ô¤¦ÇÐÍ¥¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ï2009Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥½¥À¡¼¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄºî¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤ËÂÎ½Å¤òÁýÎÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¤ª¤è¤½13Ô¤âÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¡¢¹õ¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À¡×¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤Î´Ö¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¡¢¥É¥ê¥È¥¹¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅ·¹ñ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥Î¡¼¥é¥ó¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥á¥í¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë½ö»ö»í¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤ò¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆIMAX¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿¿ÀÏÃÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¡Ø¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡Ù¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÌó6¥õ·î¤«¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë±ÑÍº¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ò±é¤¸¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ÎºÊ¥Ú¥Í¥í¥Ú¤ò¡¢¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬Â©»Ò¥Æ¥ì¥Þ¥³¥¹¤ò±é¤¸¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¥ë¥Ô¥¿¡¦¥Ë¥ç¥ó¥´¡¢¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
