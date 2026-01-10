モー娘・牧野真莉愛 最新写真集、国宝級の美スタイルを放つ新カット解禁
モーニング娘。’26のサブリーダー・牧野真莉愛が25歳の誕生日となる2月2日に発売する最新写真集より、新カット2点が解禁された。
【写真】牧野真莉愛、夕日をバックに水着姿で圧倒的な存在感を放つ！
今作のテーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、少女でも大人でもない、“いま”の彼女そのものを切り取った一冊となっている。25歳という節目に向けた心の変化を、オーストラリア・パースの光と影の中で丁寧に捉えた。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、そして街の夜景に溶け込む、まだ見せたことのない表情まで、多彩なロケーションを通して、これまでの彼女とこれからの彼女が静かに重なり合った作品だ。
さらに、ピュアさと洗練の狭間で揺れる“いまの牧野真莉愛”を象徴するカットも多数収録。光をまとうような質感や、ふとこぼれる自然体の笑顔など、25歳の“こたえ”にたどり着くまでの軌跡を感じられる内容となっている。
今回解禁されたのは、パースの夕日をバックに圧倒的な存在感の水着姿、約120年以上続く歴史ある王立劇場でのドレス姿。どちらも国宝級の美スタイルを放ち、写真集への期待も高まる。
なお、本写真集のメイキングDVD付特別バージョン（4300円＋税）も、ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売される。
牧野真莉愛 最新写真集は、ワニブックスより2月2日発売。3300円＋税。
