カナダ選手権男子SP

フィギュアスケートのカナダ選手権が現地9日、ガティノーで行われ、男子ショートプログラム（SP）でスティーブン・ゴゴレフが99.60点のハイスコアで首位に立った。覚醒した21歳に、海外記者からも賛辞が並んだ。

185センチの長身ゴゴレフはSPでトーループの4─3回転、4回転サルコー、トリプルアクセルを鮮やかに成功。各国選手権では得点が出やすい傾向にあるとはいえ、国際連盟（ISU）公認の自己ベスト90.19点を大きく上回り、首位発進した。

カナダ紙「グローブ・アンド・メール」の元記者ビバリー・スミス氏は、自身のXで「スティーブン・ゴゴレフが今年、素晴らしい活躍をしているのを見てきたが、この男は一体どこから来たの？ 今夜の男子ショートプログラムでは圧巻だった。まさにエキサイティング。爆発的。サイレンが鳴り響くくらいの衝撃。納得の最高なパフォーマンスだった」と絶賛した。

また、米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏も自身のXに「スティーブン・ゴゴレフ 4T3T、4S、3A すべてレベル4 TES 56.96、PCS 42.64、SP 99.60で1位に 人生最高のショートプログラム」とつづった。

トロント出身の21歳。2018年にジュニアグランプリ（GP）・ファイナルを制した。国内選手権では、直近6年間で4位が最高だった。今季はチャレンジャー・シリーズのネーベルホルン杯でSP90.19点、フリー164.87点、合計255.06点を自己ベストを揃えて優勝。GPシリーズのフィンランド大会では初の表彰台となる3位に入っている。



