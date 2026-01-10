「回転寿司みさき」にて、2026年の新年第一弾となるフェア『絶品本まぐろ尽くし』が開催されます。

まぐろの王様“本まぐろ”の大とろ・中とろ・赤身に加え、希少部位である“カマとろ”もラインナップ。

さらに、職人がその場で捌く『新春！生本まぐろ解体ショー』も一部店舗にて実施されます。

回転寿司みさき『絶品本まぐろ尽くし』フェア

開催期間：2026年1月13日(火)〜

開催場所：回転寿司みさき（旧：海鮮三崎港）

※屋号が「海鮮三崎港」のままの店舗でもフェア商品を取り扱います。

※「回転寿司みさき成田空港第1ビル店」ではフェア商品の取り扱いはありません。

「回転寿司みさき」自慢のまぐろを存分に楽しめる新年第一弾のフェア。

本まぐろの定番部位に加え、一匹のまぐろからわずかしか取れない希少部位「カマとろ」が登場します。

「回転寿司みさき」では、主に2年以上熟成させた酒粕を使用した赤酢を合わせた“特製赤シャリ”で寿司を提供。

ネタの旨みを最大に引き出し、寿司の旨さを決める重要な要素であるこの“赤シャリ”は、人肌の温度管理にこだわることで口の中でのほどけが良く、脂を溶けやすくしてネタの味わいをいっそう高めます。

今回ご用意したまぐろとも相性抜群な“赤シャリ”と“まぐろ”のハーモニーを楽しめます。

天然本まぐろカマとろ

価格：400円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：38,000食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※店内ご飲食限定

本まぐろの希少部位である「カマとろ」が登場。

大とろよりもサシが多く入り込み、天然本まぐろならではの別格な脂の甘みを味わうことができます。

絶品！本まぐろ五貫盛

価格：1,575円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：30,400食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※店内ご飲食限定

カマとろ、赤身、大とろたたき、中とろ、たたき身を一度に味わえる贅沢な一皿。

希少部位から定番まで、本まぐろの美味しさを余すことなく堪能できるメニュー。

たたき身のっけまぐたくロール

価格：550円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：10,640食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

まぐろのたたき身を豪快に乗せたロール寿司。

まぐろの旨味と、たくあんの食感が絶妙なアクセントになっています。

本まぐろたたき身

価格：600円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：30,400食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

本まぐろの濃厚な旨味を楽しめるたたき身。

特製赤シャリとの相性をシンプルに味わえる軍艦。

本まぐろ赤身

価格：通常380円(税込)〜 → 330円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：106,400食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※通常販売商品

※店内ご飲食限定

フェア期間中、50円プライスダウンの特別価格で提供されます。

本まぐろならではの深い味わいと酸味、旨味のバランスをお得に楽しめるチャンス。

本まぐろ中とろ

価格：560円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：18,240食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※通常販売商品

脂の甘みと赤身の旨味が調和した中とろ。

口どけの良さを楽しめます。

本まぐろ大とろ

価格：800円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：7,600食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※通常販売商品

口に入れた瞬間に広がる濃厚な脂の甘みが特徴。

本まぐろの魅力を存分に感じられる贅沢な一貫。

絶品！本まぐろ大とろたたき

価格：430円(税込)〜

販売期間：2026年1月13日(火)〜1月31日(土)

販売予定総数：45,600食

※但し販売予定総数が完売次第終了。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

2026年の新たな挑戦『今月のみさきまぐろ』として登場する1月のまぐろ。

大とろの柵を強火でさっと炙り、たたきにすることで、焦げた脂独特の香ばしさが食欲をそそります。

脂の乗った大とろを、大根おろしでさっぱりと味わえる一品。

新春！生本まぐろ解体ショー

開催日時：2026年1月10日(土) お昼の部 12:00〜／夕方の部 18:00〜

開催店舗：「回転寿司みさき」三軒茶屋東急ストア店、武蔵小金井店、江戸前鮨みさき 総本店

※天候要因等により、事前の告知なく中止する場合があります。

※1日の販売数に限りがあります。

職人がいるからこそできる“まぐろの解体ショー”を開催。

今回は、生の本まぐろを使用し、目の前で繰り広げられる豪快なショーを楽しめます。

解体ショーをご覧になった後は、捌きたての大とろ・中とろ・赤身などをその場で味わうことが可能。

回転寿司の常識を超える熟練の技“職人握り”により、ネタと赤シャリを渾然一体として、ひとつの美味しさに昇華させた本格的な寿司を提供します。

新年を祝う豪華なまぐろ尽くしのラインナップ。

希少部位や職人技が光る解体ショーなど、「回転寿司みさき」ならではの“まぐろ”と“赤シャリ”の真価を堪能できます。

回転寿司みさき『絶品本まぐろ尽くし』フェアの紹介でした。

