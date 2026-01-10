ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区のローソン店舗にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を展開します。

地元の食材を使用した、食感が特徴的なスイーツがラインナップされます。

ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)

発売日：2026年1月13日(火)

価格：232円(税込)

バキバキとしたハードな食感のクッキーを、スティック状のスイーツにアレンジ。

あんこを混ぜたクリームをサンドし、あずきをトッピングしています。

クリームには岡山県の蒜山（ひるぜん）ジャージー牛乳を使用し、コクのある味わいに仕上げられました。

ローソン「バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食感を楽しむ！ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用) appeared first on Dtimes.