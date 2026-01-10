食感を楽しむ！ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)
ローソンは、2026年1月13日（火）より、中国・四国地区のローソン店舗にて「ご当地！中国・四国うまいもん祭」を展開します。
地元の食材を使用した、食感が特徴的なスイーツがラインナップされます。
ローソン「ご当地！中国・四国うまいもん祭」バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)
発売日：2026年1月13日(火)
価格：232円(税込)
バキバキとしたハードな食感のクッキーを、スティック状のスイーツにアレンジ。
あんこを混ぜたクリームをサンドし、あずきをトッピングしています。
クリームには岡山県の蒜山（ひるぜん）ジャージー牛乳を使用し、コクのある味わいに仕上げられました。
ローソン「バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)」の紹介でした。
