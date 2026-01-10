きょうは「110番の日」。去年1月から11月に受理した全国の110番通報件数は過去最多を更新し、うち2割近くが不要不急のものだったとして各地で適切な110番の利用が呼びかけられました。

本田紗来さん

「はい、110番警視庁です。事件ですか、事故ですか」

「110番の日」にあわせ、警視庁ではタレントの本田紗来さんが通信指令本部の1日本部長に就任。110番の無線指令を実演し、事件や事故など緊急の場合には、110番を利用するよう呼びかけました。

本田紗来さん

「警視庁から各局。麹町管内。強盗事件発生。千代田区霞が関2丁目1番。警視庁から麹町1」

「事件・事故は110番。悩みや心配は『#9110』」

一方、神奈川県の三崎警察署では「午年」にちなんでミニチュアホースの「なぎさ」ちゃんが1日署長に就任。「なぎさ署長」は子どもの背丈よりも小さく、訪れた親子連れや子どもたちはえさやりをしながら、110番の適切な使い方について学びました。

警察庁によりますと去年1月から11月に受理した全国の110番通報件数はおよそ1000万件と過去10年間で最多を更新。そのうち2割近くが不要不急とみられる内容でした。

110番通報

「家にカメムシが出た」

「スマホの充電がうまくできない」

警察庁は、「事件事故の場合はためらう事なく110番を利用し、緊急を要さない相談は『＃9110』に連絡してほしい」としています。