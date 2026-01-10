ファッション性にも優れた防寒小物4選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＜Part 2＞

ファッション

衣・住・食の順番こそ前後したが、住（家電・日用品）の次は、衣＝「ファッション」だ。身体の表面を物理的かつ視覚的に温めてくれる服や靴、小物は重要。その上で取り入れやすいデザインのアイテムを厳選して紹介しよう。

【防寒小物】

防寒対策を万全にするなら手袋やマフラーなどの小物類が不可欠。近年の冬小物には、アウターやインナーで使用されるような機能素材を採用した商品が増えており、中にはヒーターを内蔵しているアイテムも。

また、足の冷えを軽減するルームソックスは、末端冷え性の人には欠かせない冬小物だ。ここでは、頭、首、手、足を冬の寒さから守りつつ、ファッション性にも優れた頼れる防寒小物を紹介する。

1. 驚くほど軽くて暖か。付けたままスマホ操作可能

ナンガ

「マウンテンロッジダウン リストゲイター」（8250円）

手袋よりもシンプルな構造なので、着用したままスマホを触りやすいですし、素手を使いたい時は親指を抜いて筒の上から手を出すこともでき、冬の移動に非常におすすめです（ナンガ PR担当 藤森優希さん）

驚くほど軽く、わずか12gでも暖かい高品質のグースダウンを使用。生地は10デニールのナイロンを採用し、しなやかな使い心地が特徴。内側は柔軟で暖かい起毛トリコット素材で、風合いが柔らかく、着用感も良い。

▲ストラップが付属し、両手をまとめて管理可能。バッグにカラビナなどを付けてかけておけば、必要な時にすぐ使える

▲手の平は独自の防水透湿生地「オーロラテックス」を使用。耐久性が高く、物を持つ、捕まる等の動作での破れを防ぐ

2. ダウン×ボア。耳まで暖かい最強の防寒キャップ

TAION

「ミリタリー ダウンワッチキャップ-ソフトシェル」（4950円）

ドッグイヤーデザインで耳周りまで暖かく、寒い季節に欠かせない人気アイテムです。同シリーズのダウンジャケットやマフラーと合わせたコーディネートもおすすめ！（TAION PR担当 木村貴之さん）

保温性の高い800フィルパワーのダウンとマイクロボアを組み合わせ、軽く柔らかなかぶり心地を実現。長めのドッグイヤーは冬スタイルのアクセントにもなり、垂らす、上で繋げるの2スタイルで被ることができる。

▲キャップの裏はご覧のとおり全面ボア仕様。リバーシブルアイテムで、ボアを表にして着用することも可能

3. 素早く・均一に発熱。首元から体全体がポカポカに

マイトレックス

「POWERMUF」（1万1880円）

約5秒で首元をじんわり暖めることができます。街もアウトドアも、どんなシーンでもスマートに防寒できる上質なおしゃれ温活マフラー。バッテリーを外して洗濯も可能です（マイトレックス PR担当 滝川紫萌さん）

ループ部分に付けたスイッチを押すとすぐ暖くなる、電熱ヒーター内蔵のマフラー。約235gの軽量設計で温度調整は3段階、1回で最大6時間使用可能（低温の場合）。60分タイマーオフ機能で安全面もケアされている。

▲中綿はデュポン社の「ソロナ」。再生可能繊維の使用、生産時のエネルギー低減など環境に優しい

▲画像のようにマフラーを巻くと、ちょうど首裏にヒーターがくる設計。肌側面は柔らかなベロア素材が使われている

4. 足が冷えて眠れない人に就寝時専用ソックス

靴下サプリ

「おやすみスイッチ for MEN」（3960円）

2022年から女性用を発売していましたが、今シーズンより男性用を新発売しました。落ち着いたネイビーカラーを採用していて、ちょっとしたプレゼントとしてもおすすめです！（靴下の岡本 広報 山村美裕さん）

就寝時の冷え対策に取り入れたい足裏が発熱素材で覆われたルームソックス。つま先が開いていて熱や汗が靴下の中にこもらず、締め付けのない履き心地。発熱素材は、眠りに大切な失眠のツボの温熱刺激にも効果を発揮。

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号97ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

