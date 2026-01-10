『寂しがりやな犬』の特徴５選

寂しがりやな犬は、他の犬よりも飼い主と一緒にいたいという気持ちが強い傾向があり、その気持ちが行動に反映されやすいです。ここでは、寂しがりやな犬が持つ特徴をみていきましょう。

1.飼い主の後ろをついて歩く

寂しがりやな犬は、飼い主が在宅中は常に飼い主と一緒にいたがります。そのため、飼い主がリビングからキッチンに移動すれば、一緒にキッチンへと移動したり、トイレに行くときはトイレのドアの前で待っていることも。

このように寂しがりやな犬は、飼い主の後ろをついて歩くという特徴を持っています。これは、飼い主と離れることに極度の寂しさや不安を感じていることが理由です。

2.姿が見えなくなると吠えたり鳴いたりする

寂しがりやな犬は、飼い主の姿が見えなくなると、途端に激しいリアクションを取ることがあります。代表的な行動に、吠える、鳴くといったわかりやすいアクションが挙げられます。

飼い主の姿が見えなくなるだけでも「どこかに行ってしまったのでは？」と不安に駆られ、飼い主を呼び戻すように「クゥーン」と鳴いたり、「ワオォーン」と遠吠えしたりするのです。

3.常に飼い主に触れていたがる

常に飼い主に触れていたいと密着してくるのも寂しがりやな犬の特徴です。飼い主がいるときは、常に飼い主の隣を陣取り、自分の体をピッタリと飼い主にくっつけて過ごします。

また、飼い主が別のことに夢中になっていると、前足でちょんちょんと合図を送って「かまって」と催促してくることもあるでしょう。

4.留守番中に問題行動を起こす

寂しがりやな犬の中でも、特に寂しいという気持ちが強い犬は、飼い主と離れることに極度の不安やストレスを感じる「分離不安」に陥りがちです。

すると、飼い主のいない留守中に強いストレスからものを破壊するなどの問題行動を起こしたり、不安からいつもは問題なくできているトイレを失敗してしまったりといった異常行動を起こすようになります。

5.飼い主が帰宅すると大興奮する

寂しがりやな犬ほど、飼い主が帰宅すると「おかえりなさーい！」「寂しかったよ～！」と大興奮する傾向がみられます。嬉しさのあまり部屋の中を走り回ったり、飼い主に飛びついたりと全身で喜びを表すのです。

少しずつ留守番に慣れさせていき、冷静に飼い主を待つことができるようにトレーニングする必要があるでしょう。

寂しがりやな犬を独りに慣れさせるコツ

寂しがりやな犬を独りに慣れさせるためには、普段から飼い主の在宅中もひとりでリラックスして過ごせるよう習慣化させることが大事です。

普段から常に飼い主が相手をするのではなく、ひとり遊びもさせる 移動できる範囲を決めて、飼い主の後を追わないようにする 留守番は短時間から少しずつ慣れさせていく 留守番中は暇つぶしになるおもちゃや飼い主の香りがついたものを与える

ひとりで過ごす方法を理解していれば、飼い主が留守の最中も時間の過ごし方がわかり、強いストレスや不安に苛まれることが少なくなるでしょう。

まだ留守番自体に慣れていない場合は、短時間から少しずつ慣れさせていってください。この時、帰宅直後に過剰にかまってしまうと興奮を煽ってしまうので、冷静に落ち着いて対応してください。

まとめ

寂しがりやな犬は、飼い主とひと時も離れたくないという思いが強い傾向にあります。落ち着いてストレスなく留守番してもらうためにも、少しずつひとりで過ごす方法を学ばせていきましょう。