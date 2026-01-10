近畿日本ツーリストは、「2026近ツー初売り」キャンペーンを2025年12月25日から1月31日まで開催する。

対象は国内ダイナミックパッケージの交通と宿泊がセットになった商品で、公式サイトから新規に予約する場合に割引クーポンを適用できる。割引額は1予約につき、旅行代金30,000円以上で2,000円、60,000円以上で5,000円、100,000円以上で10,000円。KNTポイントも併用できる。

旅行期間は2026年1月9日から5月31日出発分まで。国内ダイナミックパッケージのうち、鉄道と宿泊の予約は出発の4日前まで、航空機と宿泊の予約は出発前日まで受け付ける。

オンライン相談「旅のアバターコンシェルジュ」や新規予約専用ダイヤルでも申し込みを受け付けるが、国内宿泊単体や国内旅行「日本の旅」商品、観光プラン、クラブツーリズム主催商品、海外旅行商品は対象外。全国の近畿日本ツーリスト販売店舗や代理店でも同キャンペーンを実施しない。

「2026近ツー初売り」とあわせて、公式ラインを活用した抽選企画「2026近ツー初売り×LINEキャンペーン」も実施する。期間中に公式ラインに友だち登録した人と、すでに友だち登録済みの人を対象に、春休みと夏休みの宿泊予約に利用できるオンライン旅行券10,000円分を抽選で50名に進呈する。旅行券の利用可能期間は3月1日から8月31日宿泊分まで。