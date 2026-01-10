冬こそ行きたい、温泉旅の記事人気ベスト3　感動のおもてなしが待つ名湯へ

年が明け、寒さがますます厳しくなってきました。 温泉と宿のライター・旅行作家である野添ちかこさんの人気連載「湯に〜く温泉旅」では、全国の温泉宿を紹介してきました。その中でも人気の記事ベスト3をご紹介！ 寒いこの時期におすすめの極上温泉が揃っています。記事を参考にして、旅してみませんか？

海外から大注目、大分県湯平温泉の小さな宿はなぜ人気なのか

大分県の湯平（ゆのひら）温泉にある『旅館 山城屋』は世界でも人気がある温泉宿。旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」の「2024 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル」（旅館部門）で全国2位を獲得した実力があります。なぜ小さな宿がこんなにも注目されているのか。取材を通して垣間見えた「おもてなし」の心に迫ります。

木造、入母屋の瓦屋根も外国のお客さんにとっては新鮮に映る

館内の風呂はすべて貸し切り風呂。「入浴中」の札がかかっていなければ入れる

福島・高湯温泉のお酒に特化、老舗旅館の新たな挑戦

バーラウンジでお酒含むドリンクが飲み放題。そんな魅力的な宿を、福島市の高湯（たかゆ）温泉で見つけました。「ふだんは体験できない非日常の体験をしてみたい」を実現する『安達屋』で、どうして飲み放題が始まったのか。2024年にリニューアルを遂げた、大人が大満足する温泉宿の魅力をお伝えします。

クラシックと現代的な雰囲気をあわせもつラウンジ「Hetre （エートゥル）」

自然と調和した手造りの露天風呂

温泉・サウナ・食事、すべて満喫 愛媛のコスパ最強宿

愛媛県松山市の隣にある東温（とうおん）市。ここに、西日本最大級の野天風呂を持つ温泉宿があります。目玉は「2億年前の温泉」。地下2000mから湧き出す個性的な泉質で、温泉のロマンを感じることができます。1室2名利用で1人5350円〜、1泊2食でも9150円〜と破格なのが魅力的。ゆっくりと疲れを取ることができる穴場温泉宿です。

2本の源泉の感触を試せる手湯

女湯の露天風呂

