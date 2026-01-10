「トレジャーボクシングプロモーション」の代表で元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏（34）が10日までに「トレジャーボクシングプロモーション」の公式YouTubeチャンネルを更新。12月31日に「WBA世界バンタム級挑戦者決定戦」として開催された通算13度目の大みそか興行登場となった井岡一翔（志成）のバンタム級転向初戦について言及した。

日本初の5階級制覇に向けて階級を転向した井岡。WBA世界バンタム級挑戦者決定戦として、昨年大みそかにマイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）と対戦して、4回KO勝利を飾った。

伊藤氏は「あれは“WBA挑戦者決定戦”って言わなきゃよかったのにね」と疑問を持った。

1日に発表された最新のWBAバンタム級ランキングでは、1位ノニト・ドネア（フィリピン）、2位那須川天心（帝拳）、3位に井岡がランクインした。

伊藤氏は「結局、指名挑戦者じゃないのよ。だから“世界前哨戦”と言えばよかったのにね。承認取れてなかったでしょ！？」と推測した。

井岡の試合には現WBA世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）も来場していた。しかし、井岡は試合後のリング上で「井上拓真チャンピオンと戦いたい」と対戦表明。

まさかの発言に堤は「これ何の挑戦者決定戦だったんですか？俺、熊本に帰るのを延ばしたのに」と苦笑いを浮かべた。

「ボクシングは信ぴょう性が大事だから、しっかり銘打ったら効力があるからね」とコメントを残した。