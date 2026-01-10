シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」でマックスの母スーザン・ハーグローブ役を演じたジェニファー・マーシャルが、最終シーズンに自身の出番がなかったことについて疑問を呈している。

マーシャル演じるスーザンはシーズン2で、娘のマックス、再婚相手のニール、その息子ビリーとともに初登場。シーズン4では、マックスとトレーラーハウスで二人暮らしをしている様子が描かれていた。

しかし最終章となるシーズン5では、マックスが病院で昏睡状態に陥っていたにもかかわらず、一度も姿を見せなかった。スーザンの不在に違和感を覚えた視聴者は少なくないだろう。マーシャル自身もその一人で、自身のに次のように投稿している。

「私ががんを患っていたのは分かる。でもシーズン5の撮影中は寛解状態だった。撮影を続けていれば組合を通じて健康保険に入れたはず。もしかしたら登場人物が多すぎたのかもね。分からないけど、スーザン・ハーグローブが史上最悪の母親なのは間違いない（笑）。」

マーシャルは2022年、自身のFacebook上でがんと診断されたことを公表。「ストレンジャー・シングス」シーズン4の撮影中に治療を受け、第4話の撮影では髪が抜け落ちたためウィッグが必要になったと明かしていた。

この投稿をInstagramで見る

今回のInstagram投稿についてマーシャルは、「ただ面白半分でリールを作ったら、反響を呼んだんです」と米にコメントしている。「誰に対しても悪意はありません。ただ、別の道があれば良かったと感じただけです。再出演の連絡がなかったことに驚きましたが、そのような判断が下された理由は分かりません。いずれにせよ、過去のシーズンに出演できたことに感謝しています」。

ちなみにスーザンの行方をめぐっては、視聴者の間で様々な仮説が立てられている。マックス役セイディ・シンクは、「マックスのお母さんは、シーズン4の終わりに発生した裂け目で姿を消したか、亡くなったのだと思います」と考えを。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は独占配信中。

Source:,