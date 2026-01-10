「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」

2025年の大晦日――これまで3年連続で出場していた「NHK紅白歌合戦」ではなく、NYのタイムズスクエアで行われたアメリカを代表する年越し特番「Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026」に初出演を果たし、強烈なインパクトを放ったLE SSERAFIM(ルセラフィム)。

全米を魅了した堂々たるパフォーマンスには、昨年4月より世界18の都市を巡ってきたキャリア初のワールドツアー「EASY CRAZY HOT」で培った経験も存分に活かされていたことだろう。1月31日(土)・2月1日(日)には、そのアンコールとなる韓国・ソウル公演も控えており、2026年も"ルセラ"の勢いはますます増していきそうな予感だ。

■幾田りらとのコラボでも話題のZICOやパク・ボゴムも！韓国の人気者がMCを務めてきた「THE SEASONS」シリーズに出演

その「EASY CRAZY HOT」ツアーと並行し、1stシングル「SPAGHETTI」(10月24日リリース)を発表したメンバーたちは、カムバック活動の締めくくりに、念願だったという「THE SEASONS〜10CMのスダムスダム」に出演。リーダーのKIM CHAEWON(キム・チェウォン)やHUH YUNJIN(ホ・ユンジン)らもリスペクトする人気ミュージシャン・10CM(シプセンチ)と貴重なコラボを繰り広げた。

「THE SEASONS」シリーズは、季節ごとにMCやタイトルが変わるというスタイルが特徴の韓国・KBSの音楽トークショー。

番組初の"俳優MC"として話題を集め、昨年末に行われた「2025 KBS芸能大賞」でも"今年の芸能人賞"に選出されたパク・ボゴムや、幾田りら(YOASOBI・IKURA)とコラボした「DUET」が反響を呼んでいるZICOら、韓国の名だたる人気者たちがMCを歴任。現在その"8代目MC"を務めているのが、「愛の不時着」(2019年)や「ソンジェ背負って走れ」(2024年)といった数々のヒットドラマのOSTに参加し、"韓ドラOSTの神"と呼ばれている人気ミュージシャン・10CM(シプセンチ)だ。

大勢の観客の前で披露される生バンド演奏による即興的なショースタイルも持ち味で、これまでBTSのJ-HOPEをはじめ、BLACKPINKのJENNIEやROSÉ、さらにビリー・アイリッシュといった海外勢まで、K-POPアーティストや俳優を中心に数々のビッグネームが出演。LE SSERAFIMも第3、第4シーズンに出演し、今回が3度目の登場となった。

■韓ドラOSTの神・10CMが分析するLE SSERAFIMメンバーの才能とは？絶賛されたSAKURA(宮脇咲良)も大喜び！

オープニングでは、10CMが口ずさむ"ヒントによって客席から大歓声が上がる中、5人のメンバーたちがステージに姿を現すと、ワールドツアーでも披露していた「CRAZY」のバンドバージョンを挨拶代わりにパフォーマンス。早速キレッキレのダンスで会場のボルテージを引き上げていく。

自ら"FEARNOT(ファンネーム)"だと明かした10CMとのトークでは、「(グループの魅力について)永遠に語ることができますが、時間がかかりすぎる...」と躊躇う10CMの言葉に、「聞きたい！」「家に帰らなくてもいい！」と猛アピールしておねだり。そんなメンバーたちからの質問に答える流れに...。

"マンネ(末っ子)"のHONG EUNCHAE(ホン・ウンチェ)からの「LE SSERAFIMの一番の魅力は？」という質問に、「みなさんのアイデンティティとそれに紐づく、音楽、パフォーマンス、ストーリー。これほど完璧なチームは見たことがない」と言い切った10CM。アーティスト目線の分析に大喜びしたメンバーたちは、さらに「メンバーそれぞれのどんなところが好きですか？」ともうひと押し。

「シンガーソングライターとしての才能が尋常じゃない。そしてボーカリストとして本当に素晴らしい」と絶賛したHUH YUNJIN(ホ・ユンジン)をはじめ、それぞれの魅力が語られる中、「キャリアそのものが魅力。あなたの道のりについて話を聞くたびに、とても刺激を受ける」と最大級の賛辞を送られたのはSAKURA(サクラ)。通り一遍ではない、心から語られる言葉に、胸に手を当て感無量といった表情を浮かべていた。

■世界的ヒット曲「SPAGHETTI」の貴重なコラボ！メンバーたちがメガネ姿で披露した10CMの名曲カバーも...

互いにリスペクトし合う存在ならではの特別なパフォーマンスも飛び出し、メンバーたちはレッスンで最初に習った曲だという10CMの「Stalker」をYUNJINが弾くギターに乗せて歌唱。会場を包み込むような優しい歌声に加え、全員が10CMのトレードマークであるメガネをかけて歌うという"ファンサ"まで...。そんな"推し"からの心のこもったパフォーマンスには、10CMも満面の笑みを浮かべていた。

そのお返しとばかりに10CMは、米国ビルボード・シングル・チャート"Hot100"で自己最高の50位にもランクインした、中毒性のあるビートが特徴的な新曲「SPAGHETTI」をアコースティックバージョンで披露。10CMの抜群の歌唱力に感嘆の表情を浮かべながらも、その場で全員揃って振り付けを披露するノリの良さを見せ、即興のコラボパフォーマンスを盛り上げていた。

番組の締めくくりにはこの「SPAGHETTI」をパフォーマンス。キレのあるダンスやグルーヴのある歌声などオルタナティブ・ファンク・ポップの軽快なサウンドに乗せた圧巻のパフォーマンスは、10CMが心奪われるのも納得といったクオリティだった。

放送情報

THE SEASONS〜10CMのスダムスダム

放送日時：2026年1月13日(火)0:30〜、1月18日(日)1:20〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ