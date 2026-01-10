もえのあずきInstagramより

【モデルプレス＝2026/01/10】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。

◆もえのあずき、ミニスカ姿披露


もえのは「おみくじ大吉やったよ 今年もたくさん良いことありそう」と記し、神社にておみくじを持った姿や本殿をバックに撮影したショットを公開。白いアウターにブーツ、ピンクのミニスカートを合わせた冬らしいコーディネートから美しい脚を輝かせた。また、みくじ筒を両手で持ち微笑むキュートなポーズも披露している。

◆もえのあずきの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ガーリーコーデ可愛すぎる」「ポーズが愛らしい」「見惚れる」「ピンク似合いすぎ」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

