大食い女王・もえのあずき、美脚輝くミニスカ冬コーデに熱視線「見惚れる」「ポーズが愛らしい」
【モデルプレス＝2026/01/10】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月9日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳大食い女王「ポーズが愛らしい」美脚輝くミニスカ姿
もえのは「おみくじ大吉やったよ 今年もたくさん良いことありそう」と記し、神社にておみくじを持った姿や本殿をバックに撮影したショットを公開。白いアウターにブーツ、ピンクのミニスカートを合わせた冬らしいコーディネートから美しい脚を輝かせた。また、みくじ筒を両手で持ち微笑むキュートなポーズも披露している。
この投稿に、ファンからは「ガーリーコーデ可愛すぎる」「ポーズが愛らしい」「見惚れる」「ピンク似合いすぎ」「脚が綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆もえのあずき、ミニスカ姿披露
◆もえのあずきの投稿に反響
