¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡ÙÈþ¿Í½÷Í¥¡¢¡È18¶Ø¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡É¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÊÑ¿È!?³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆÈäÏª
½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤¬¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
1·î8Æü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö45ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤¬¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ¯¤Ë3²ó¤ÎÎ®»º¡Ä¡×¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤ÎÁÔÀä¹ðÇò
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¡×Æ°²è¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ê¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥á¥¤¥¯¤Î²áÄø¤Ï¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥á¥¤¥¯¤¹¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ê¥¦¡£¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡¢2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¥¦¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤Ç¡¢¥ê¥¦¼«¿È¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×¤È½ã¿è¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡Ö»ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸½¼Â¤Ç°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÊý¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ê¥¦¤È¶¦¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¦¤Ï¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»²¹Í»ñÎÁ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤¯¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÁÌä¡£¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Øµã¤¤¤Æ¤ß¤í¡¢¸ð¤¦¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦18ºÐÌ¤Ëþ±ÜÍ÷¶Ø»ß¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¡£Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¦¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë´éÎ©¤Á¤Ø¤ÈÊÑ¿È¡£¥ê¥¦¤Ï¡ÖÈ±¤Ë¤â²Ö¤ÎÁõ¾þ¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥¯¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²¿ÅÙ¤â¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ò»ý¤ÄÊý¤ò¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡£´°àú¤Ê´é¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë´°À®ÅÙ¤ò²Ã¤¨¤ëºî¶È¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¼å¤¤¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï»×¤ï¤ºÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢À©ºî¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¾¤Ð¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤ò½ª¤¨¡¢°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¥Ø¥¢¥Ô¡¼¥¹¤òÉÕ¤±¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È²Ö¤Î½÷¿À¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤òÈäÏª¡£¤«¤¹¤ßÁð¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Èà½÷¤Î·ëº§¼°Åö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¡£
À©ºî¿Ø¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¡Ù¤Î»þ¡¢¤¢¤Þ¤ê²Ä°¦¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈºÆ¤Ó¡È²Ä°¦¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò¶¯Ä´¡£¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡ÖºÇÂç¸Â¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤Ë·ù¤¬¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤º¡¢¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼¡¤â¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄßæÂç³Ø´Ñ¸÷·Ð±Ä³Ø²ÊÂ´¶È¡£2002Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥å¥¯ÀÄ½ÕÄÌ¤ê¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¡È½éÎø¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤Ë¡£2005Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¥è¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤ÈÅÅ·â·ëº§¡£23ºÐ¤Ç¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ã²¤Èá¤·¤ó¤À¤¬¡¢±Ç²è¡Ø·úÃÛ³Ø³µÏÀ¡Ù¤È¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤òÊú¤¯·î¡Ù¤Î2ºî¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¿ô»ú¤ò½Ð¤»¤ë½÷Í¥¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤âÄêÃå¤·¤¿¡£Âç´ÚÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñ¤¬°ìÈÌ¿Í¤È°åÎÅ½¾»ö¼Ô290¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¡¢¡ÖÉ¡¤¬Èþ¤·¤¤½÷Í¥¡×1°Ì¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£