元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、かつて親しんだメロンパンと約２０年ぶりに“再会”したことを明かした。

鷲見アナは９日、インスタグラムを更新。「私の中の最高のメロンパンは、かつて地元の本屋さんに移動販売で来ていた、キッチンカーのメロンパン。食べていたのは、もう２０年近く前になるかな…」と書き出し、「その本屋さんも、数年前に店を畳んでしまい、もう二度と会えないと思っていた、あのメロンパン。焼きたてで、外側がカリッカリ、中はふわんふわんの、あつあつメロンパン もう一度食べたいと、何度も調べようとしたけれど、お店の名前も思い出せず、お手上げ状態」だったことを記した。

続けて「それが、なんと、今日スイッチ！で再会できました」とビッグニュースを明かし、「名前を見て、あれ？見たことある気かする？となり、お店のロゴで、もしかして？となり、食べて、間違いない！と確信」したことを報告。メロンパンを片手に笑顔を見せる姿をシェアした。

さらに「メロンパン専門店、続けていてくださったのですね！今は、熱田神宮で行列のできるお店なんだそう。あのカリッふわっは健在でした」とリポートし、最後に「＃メロンパンポポ ＃メロンパンＰＯＰＯ ＃メロンパン ＃スイッチ ＃東海テレビ」とハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「可愛すぎます」「思い出の味って最高ですよね」「えぇー！？なんという奇跡」「鷲見さん‥可愛いいそして美味しそうですね‥」などの声が寄せられている。