HRCのブランド力や技術力を活かしたクルマをユーザーに

ホンダは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、『シビック・タイプR HRCコンセプト』を発表した。

【画像】佐藤琢磨の知見も活かした究極のモデル誕生へ ！ホンダ・シビック・タイプR HRCコンセプト 全3枚

プレスカンファレンスでアンヴェールされたその姿は、全体にカモフラージュカラーを施されたものだった。



ホンダ・シビック・タイプR HRCコンセプト 山田真人

究極のピュアスポーツ性能を追求したシビック・タイプRをベースに、HRC（ホンダ・レーシング・コーポレーション）で培った技術と、佐藤琢磨選手などレーシングドライバーの知見を活かして開発を進めているという。

近い将来に発売を予定しているが、現段階の状況を開発責任者である本田技研工業四輪開発本部のチーフエンジニアである柿沼秀樹氏に伺った。ホンダ・ファンならご存知かと思われるが、柿沼氏はベース車となったシビック・タイプRのLPL（ラージプロジェクトリーダー：最高開発責任者）でもある。

タイプR HRC（コンセプト）と名づけられているということは、ホンダが『HRC』をサブブランド化し、メルセデスの『AMG』やBMWの『M』、そしてトヨタの『GR』のようにコンプリートカーとして登場させるのかと思われたが、現段階では「このクルマはHRC仕様として鋭意開発中で、HRCブランドの位置づけに関しては社内で検討中」だという。

F1までも開発しているHRCだから、そのブランド力や、量産車ではできない技術力を活かしたクルマ作りの力は絶大。それをユーザーに届ける最初のモデルとして、このシビック・タイプR HRCが開発されているようだ。

エンジンに変更はないがインタークーラーを大型化

HRCのレーシングテクノロジーを反映させた要素のひとつは、エアロダイナミクスだ。

外観はカモフラージュカラーで覆われているので少し分かりにくいが、まずは大きなリアウイングが目につく。前後のバンパースポイラーやサイドステップなどはエアロダイナミクス性能を向上させたデザインとなり、フェンダーもベース車よりワイド化されているようだ。



開発責任者である本田技研工業四輪開発本部のチーフエンジニアである柿沼秀樹氏。 篠原政明

足まわりも専用にチューンされている。2L直列4気筒VTECターボエンジンそのものに関してはベース車から変更されていないが、インタークーラーの容量を上げて冷却性能を高め、エンジン制御を変更している。これに伴い、吸排気系も変更されている様子。

インテリアは開発中ということで、今回は未公開。ウインドウはブラックアウトされており、室内を見ることはできなかった。

このクルマで一番にフォーカスしているのは「サーキットの速さとドライビングプレジャー」であるという柿沼氏。「近い将来の発売にむけて鋭意開発中」とされており、期間限定か台数限定か、そのあたりもまだ確定はしていないようだ。

これこそが『究極のタイプR』になると思われるシビック・タイプR HRC。TASの会場では「いまタイプRの納車待ちだけど、これが出るのならこちらに換えたい！」などという声も聞かれた。その登場を待ち望むホンダ・ファンは多いに違いない。