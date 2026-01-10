◇AFC U23アジアカップ(日本時間10日、サウジアラビア)

サッカーU23アジア杯はグループリーグ第2節が始まり、A組の2試合が行われました。

初戦で勝利した開催国のサウジアラビアはヨルダンと対戦。前半19分に戦制したサウジアラビアでしたが38分にミドルを決められ同点。さらに前半終了間際にも強烈なミドルで得点を奪われ1-2と逆転されます。

サウジアラビアは後半、PKを決め同点に追いつきますが73分に再び勝ち越しゴールを奪われます。その後アディショナルタイム12分含めて同点ゴールが奪えなかったサウジアラビアは2-3でヨルダンに敗れました。

A組のもう一試合ベトナム対キルギス共和国は、19分にPKでベトナムが先制します。しかし前半44分ベトナムはパスミスで相手にボールを奪われるとゴールにつなげられ、1-1で前半終了となりました。

決勝ゴールが生まれたのは87分、ベトナムはゴール前へクロスをあげると、こぼれたボールが相手の足に当たりそのままゴール。2-1でベトナムが勝利しました。

勝ったベトナムは連勝でグループ首位、サウジアラビアとヨルダンが勝ち点3となりました。

一方、B組の日本はこのあと勝ち点3で並ぶUAEと第2節を戦い首位を争います。ノックアウトステージではA組1位がB組2位と、B組1位がA組2位と戦います。

◇第2節結果

【グループA】

ヨルダン3-2サウジアラビア

ベトナム2-1キルギス共和国

【グループB】

UAE-日本

シリア-カタール

【グループC】

レバノン-韓国

イラン-ウズベキスタン

【グループD】中国-オーストラリアタイ-イラク