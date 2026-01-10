『天国の階段』出演したクォン・サンウ、海外在住の妻ソン・テヨン＆長女を見つめる“優しい夫、父の姿”に反響
韓国俳優のクォン・サンウ（49）が、9日までに妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のYouTubeチャンネルに登場。アメリカで暮らすソン・テヨンと長女が韓国に帰省し、クォン・サンウと仲むつまじく過ごす様子が公開された。
【動画】妻ソン・テヨン＆長女と楽しげに過ごすクォン・サンウ
ソン・テヨンは「1年ぶりの韓国…到着早々ケンカするソン・テヨン クォン・サンウ現実夫婦Vlog」と題した動画で、夫婦で仲良く朝食を楽しむ“ラブラブ”な様子や、長女とともにオリーブヤングでショッピングをする姿、遊ぶ長女を撮影するクォン・サンウの父の姿を披露している。
ほかにも、クォン・サンウの二日酔いの姿や、妻をいたわる優しい夫の一面、さらに子どもたちの成績についても「成績も良くて、最近」と言及し、プライベートな様子を垣間見られる動画となっていた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男が誕生。15年1月に長女が誕生している。
