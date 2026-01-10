元AKB48の大家志津香（33）が9日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。ポーカーに月20万円使っていることを明かした。

MCの平成ノブシコブシ吉村崇（45）は家計簿の「ポーカー」の項目に注目すると、「これが、だからまぁ…わかんないけど…違法ですよね？」とボケた。大家は「違う違う、やめてください。自分で言わないですって。自分で20万円使ってますって」とつっこんだ。

大家は「日本アミューズメントポーカーっていうお金をかけないポーカー屋さんがあって、それのエントリー費とかが1回5千円とかするんで」と明かした。

番組では大家が海外の大会に出場した映像が紹介され、大家は「これは海外の大会なので、エントリー費は5万円なんですよ。でも一番安い。5万円が一番安くて、メインイベントだと、100何十万」と説明。「海外に行くと、5万円のエントリー費、交通費、宿泊費とか、やるとポーカー代はかなりかかっちゃう」と語った。

夫の岩田玲は「最初はすごい驚いたんですよね。20万円を趣味に使うって。1回大会に出て負けて帰ってきたんですよね。したら泣いてて、号泣してて、こんなに泣けるほど真剣にやってるんならしょうがないなって気持ちになっちゃった」と語った。