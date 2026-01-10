わけあって新たに家族を迎える場合、互いを理解するにはそれなりの時間が必要です。まして、それが継母である場合はなおさらでしょう。漫画家・イラストレーターのまお いつかさんの作品『突然できた継母が無理すぎる話』では、突如あらわれた継母に苦悩する少女の姿が描かれています。



主人公コヨミの実母はいつも暴言を吐き、父に暴力を振るう人でしたがある日突然亡くなってしまいます。それからしばらくして、新たなお母さんとして外国人のジャスミンがやってきました。ジャスミンは授業参観に真っ赤なミニワンピース姿で現われ、コヨミを応援するので、コヨミは恥ずかしくなってしまいます。



「お父さんも大嫌い」といら立つコヨミは、ある日ジャスミンから夏祭りに誘われました。イライラしながら父母から離れて歩くコヨミでしたが、初めて見る夏祭りや花火に胸を躍らせます。



手を繋ぐ父母をよそ目に、コヨミはついその場から逃げ出してしまいました。ジャスミンは、すぐに追いかけコヨミに追いつきます。コヨミはジャスミンのことを「全部うざったい」と思いますが、そんな中、ジャスミンは「焼きそば食ウカ？」と尋ねました。



ジャスミンは続けて「コヨミと一緒に食べたら世界でいちばんのクイモノになる」と笑いながら話します。ただ焼きそばは冷めてしまっていたので、自宅で食べることにしました。ジャスミンとコヨミの距離は、ほんの少し縮まったようです。



同作に対しSNS上では「めっちゃ好き！」「私もジャスミンのように前向きに生きたい」などの声が上がっています。そこで、作者のまお いつかさんに話を聞きました。



ずっと頭の中で構想していた物語を描いた

ーこの作品を描いたきっかけは



連載が終わってから私生活が立て込んでしまい、新しく商業連載に向けた漫画を描けない状態がしばらく続いていました。このままではいけないと思ったとき、SNSなら自分の中だけで完結できる物語を自由に公表できると思いました。頭の中にずっとあった漫画を「リハビリも兼ねて描こう！」と思ったことがきっかけです。



ージャスミンはどうしてめげずに一途にコヨミへ愛情を注いでいるのでしょうか



これを機にSNSで少しずつ同じキャラクター達を動かしてお話を描こうと思っているので、そちらで公開できたらと思います！



ー作品についてお願いします



この作品の続きはもちろん、他の漫画もアップしているのでSNSをフォローしてくださるとうれしいです！



