ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。

「スモ友」からの電話

大相撲の人気が上昇しているのは、3歳の頃から大相撲をテレビ観戦してきた私には嬉しいことである。そして、70代には大相撲だけが心の支えの孤独な老人になると予想していたが、大相撲を通じて人との繋がりができるとは思ってもみなかった。

それは昨年４月のことだった。

「駅前のMレストランに、今、来られない？立ち合いで旦那に猫だましをされたみたいな感じ。相談にのってよ」と、スモ友（大相撲ファンの友人を、私はこう呼んでいる）から、意味不明な電話があった。

「婦人公論.jp」の『相撲こそ我が人生 スー女の観戦記』がきっかけで知り合った人だ。私は、Mレストランに行くため、タクシー会社に電話をした。

豊昇龍に優勝してほしい無線室の人

60歳以上だと思われる声の男性が、「５分くらいでお迎えにうかがいます」と言ってから、「ところで、豊昇龍はどうなりますか？５月場所は優勝できますか？」と問われたので驚いた。

私は突然の質問でも大相撲関連の脳が反応し、「横綱になったのに、怪我で3月場所は途中休場したのでご心配なのですね。大の里がいるから5月場所の優勝は難しいかもしれませんが、豊昇龍の気の強さに期待しましょう」と答えた。

無線室の男性は「ありがとうございます。豊昇龍の応援をよろしくお願いします」と丁寧に言った。



（写真：stock.adobe.com）

このタクシー会社は、アットホームな対応であることは以前から知っていた。認知症の母と統合失調症の兄を病院に連れて行く時によく利用していて、二人が途中でおかしなことを言っても、運転手さんは親戚の人のように、うまく対応してくれた。

迎えに来たタクシーの運転手さんは、私のよく知っている人だったので、突然の質問について聞いた。運転手さんは、「無線室のおじさんは大相撲ファンで、しろぼしさんも大相撲が好きなのだと僕が伝えた。ところでYouTubeで巡業の様子を見たら面白くて…」と、彼も大相撲の話を始めた。

さて、Ｍレストランで待っていたスモ友は、「旦那が定年退職したのを機に小鳥を飼い始め、私に相談しなかった。旦那は『小鳥推し』、私は『猫推し』で、一緒に飼うと猫が小鳥を狙うからと、長い間、お互いに我慢してきたのに、先手を取られた」と怒っていた。

私に相談されてもどうにもならない問題だった。

最高ランクのスモ友と「心・技・品格」を重んずる師匠

私が大学1年の時、教室でボーッとしていると、友人が「この人も大相撲が大好きと言っている」と同級生の女性を連れてきた。

彼女は魁傑（大関となり、引退後は日本相撲協会の理事長になる）の大ファンで、相撲の取り口だけでなく、人柄の良さを感じていた。さらに、引退した横綱・大鵬（一代年寄となり大鵬部屋を興した）を崇拝しているという。

私は、角界のプリンスと言われた貴ノ花（大関となり、横綱の若乃花と貴乃花の父親であり師匠）の熱烈なファンだった。応援する力士が違っても意気投合した理由は、相撲の取り口が気に入らない力士が同じだったからだ。



（写真：stock.adobe.com）

嫌いな力士が同じというのも、話しが弾む。私はずっと大相撲から人生を学んでいるので、現在も彼女と大相撲と人生について、深い内容のメールをやり取りしている。私は彼女のことを「最高ランクのスモ友」と思っている。

また、私より年上で「相撲通の師匠」として崇拝している人がいる。私が記者をしている時に、仕事で世話になっていた人が、大相撲に詳しい人としてスマホのラインを繋いでくれたのだ。

師匠は子供の頃から大相撲を愛し、「心・技・体」という力士に必要なもののなかで「心」「技」と「品格」を重んじている。私は大相撲に関する師匠のメールから、真の大相撲とは何かを学んでいるのだ。

大相撲ファンでなくても、近くの相撲部屋の外観や偶然に出会った力士の画像をメールで送ってくれる人たちがいて、感謝している。

昨年12月、私が以前から世話になっている鍼灸の先生から、廻し姿の力士たちが餅つきをしている画像が6点、ラインで送られてきた。山響部屋の力士たちだ。先生は多忙で、餅が配られるまで待てなかったそうだが、画像を送付してくれる心が嬉しかった。



『推し』を語って、攻撃にあった運転手さん

しかし、推しには、気をつけなくてはならないこともある。

かなり前だが、あるタクシー会社が助手席の後ろにパネルを付け、運転手さんの出身地と趣味などを掲示していた。その理由を聞いたら、お客様に親しみをもってもらい、楽しい会話もするためだという。その運転手さんは趣味を『ドライブ』としていた。

私は、「ドライブが趣味とは、趣味と職業が一致していいですね」と言うと、運転手さんは「お客様は野球を観戦するのは好きですか？」と聞いてきた。私は、「野球のことはよく知らないのです」と答えた。

すると運転手さんは、「僕は巨人軍の大ファンなのですよ。趣味を『野球観戦』としていたら、ある夜、お客様に『どこのファンなの？』と聞かれ、『巨人軍』と言ったら、『どの選手のファンなの？』『巨人軍のどこが好きなの？』とか次々に聞かれ、お客様もファンだと思い、嬉しくてあれこれ話したら、その後、猛烈な攻撃のお言葉を浴びました。お客様はアンチ巨人軍だったのです。それ以来、差しさわりのない趣味として『ドライブ』と掲示しているのです」と話していた。



（写真：stock.adobe.com）

私も勤めていた会社の先輩から『アンチ貴ノ花攻撃』を受けたことがあるので、その不愉快さはよく理解できた。その先輩は武蔵丸が横綱になると私物化して、「俺の武蔵丸」と言っていたのには笑えたが…。

しばらくして、その会社のタクシーに乗ったら、運転手さんを紹介する掲示を止めていた。ほかの人の『推し』に対しては、寛大でありたいものだ。