＜モラ夫がバズった！？＞「最近ハマってます」思い切って自身のブログを宣伝したら…【第4話まんが】
私はミユキ。夫のヨウスケ、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らすワーキングマザーです。愚痴ブログを始めて数か月、初めての広告収入がありました。わずか数百円でしたが、自分の力で稼いだお金は大きな喜び。私はこれを「離婚貯金」と名付けました。家事や育児をしているとき以外はタブレットにかじりついている私をヨウスケは非難しましたが、以前のようにムカつくことは少なくなりました。家以外の居場所ができたからです。これからヨウスケが自分勝手な振る舞いをするたびに、すべてがブログのネタになると思うと、笑みすらこぼれました。
それから数か月後。私のブログはありがたいことに少しずつ収益が増えていました。ヨウスケへの愚痴や育児日記がプチバズりしたこともあり、今や調子がいい月にはパート代と肩を並べるくらいになりました。
そんなある日、ヨウスケから「社員の家族の働き方や生活の満足度について」という会社のアンケートに回答しておくように頼まれました。アンケートの中に「家での趣味」という項目が。私は「最近ハマっています」とコメントを添えて、自分のブログのURLを貼ったのです。
ヨウスケから会社のアンケートの回答を頼まれ、「ブログのおかげで生活に張りが出た」と正直に書きました。
まさか自分がブログを書いているとは思っていないだろうと、少しの優越感を感じながら。
その数週間後……私の知らないところでヨウスケは、上司からブログのURLを教えられ、その内容に顔面蒼白になっていました。
ブログに綴られた具体的なエピソードがすべて自分自身の言動であることに気づいたヨウスケ。
ようやく自分の身勝手さが世間に公表されていると知ったようです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
