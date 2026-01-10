【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】疎遠のタイミングで家購入。夫の連絡は…＜第6話＞#4コマ母道場

義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！　しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？　あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？　それとも子どものために、関係修復をはかりますか？

第6話　着信拒否、そして疎遠【セリナの気持ち】



【編集部コメント】

夫のユウトさんがちゃんと味方になってくれる人でよかったですね。ユウトさんはいつもセリナさんの気持ちを第一に考えてくれて、自分の親ながらもこういった対立の際には絶対セリナさんの肩をもってくれるのだとか。しかし住宅購入に関しては、もっと早めに連絡したほうがよかったのではないでしょうか……？　結局疎遠のまま事後報告となってしまいましたし、さらにその家はセリナさんの実家の近く……それを聞いて黙っているような義両親には見えませんが、はたして大丈夫なのでしょうか。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙