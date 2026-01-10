à¶ËºÊá¶¦±é¤«¤é25Ç¯¡Ä¹âÅçÎé»Ò¡ÖÄ¹¡Á¡Á¡Á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡×Ç¯²¼½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×
¡Öº£Ç¯¤âµ¹¤·¤¯Ç¯»Ï¤Î¤´ÈÓ¡×
¡¡à¶ËºÊá¶¦±é¤«¤é25Ç¯¡Ä¡£½÷Í¥¤Î¹âÅçÎé»Ò(61)¤¬à¿·Ç¯²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹¡Á¡Á¡Á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÍ§Ã£¤Î¿¿ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤Èº£Ç¯¤âµ¹¤·¤¯Ç¯»Ï¤Î¤´ÈÓ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤È¤è¤¿¿¿ÈÁ(58)¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¤ÎàºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥»¥ì¥Ö¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþËâ½÷¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤µ¤¯¤é½ð¤Î½÷¤¿¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹ ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÅç¤Ï¼ç±é¤·¤¿2001Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á ÃÏ¹ö¤ÎÆ»¤Å¤ì¡×¤ä06Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤µ¤¯¤é½ð¤Î½÷¤¿¤Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¤È¤è¤¿¤È¶¦±é¤·¡¢¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£