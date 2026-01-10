¡Ö¸ª¤à¤Ã¤¤à¤¤¨¤°¤¥¡×¡ÖÀ¨¤¤ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×·ëº§¤«¤é7Ç¯¡¢Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¶ÚÆùÈþÈäÏª¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬ÇúÃÂ¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ëÂÎ¤À¤è¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬¥à¥¥à¥¤ËÃÃ¤¨¤¿¶ÚÆùÈþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇÇò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤¬¶Ú¹ü¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£ÁëºÝ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËµÓ¤ò¾è¤»¤¿¤ê¡Ä¡£³¨¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀË¤·¤²Ìµ¤¯ÈäÏª¤·¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ë¡Ö¸ª¤à¤Ã¤¤à¤¤¨¤°¤¥¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¥ì¤À¤±¤Ç¤âÃ»ÊÔ¾®Àâ¤¬ÇúÃÂ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ëÂÎ¤À¤è¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤ºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¡ÖÂ¨¿ÈÊ©¤ß¤¿¤¤¡¡¤ªÆù¿©¤Ù¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·¦ÅÄ¤Ï2019Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£