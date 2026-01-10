山形県内では今年に入ってもクマの出没が確認されています。

【画像】実物から見るクマの破壊力

そんな中、県のまとめで、２０２５年のクマの出没件数が２８００件を超えたことがわかりました。

県によりますと、２０２５年の１年間に県内でクマが目撃された件数は、２８７１件でした。市街地での目撃については３２２件となっています。

これらは暫定値で、今後、市町村からの報告を受けさらに増える可能性があるということです。

目撃件数は県が統計を開始した２００３年以降で最も多く、過去最多だった２０２０年の７９５件の４倍近くになっています。

また、クマによる人的被害は、１３人となっていて、統計開始以降、最も多かった２０１０年の１１人を超えています。

■実際のクマを見てわかる、クマの恐ろしさ

時には人を襲ってしまうクマ。小さくても非常に危険で、子グマだからといって油断はできるものではありません。

こちらはテレビユー山形の報道番組のために特別にお借りしたクマのはく製です。学術目的で捕獲されたもので、普段は山形大学に保管されています。

体長およそ８０センチメートルの子グマで人間の方がはるかに大きいものの、実際に触ったアナウンサーによると、非常にガッチリとしている印象を受けたとのこと。

そして、ツメは石のようにかたく、先端は尖っていて、触っただけで少し痛いぐらい。

■紙を当ててみると...

前足のツメに白い紙を当ててみると...少し力を入れただけで穴があいてしまいました。

これでは、万が一クマと遭遇し、思い切りツメを振り下ろされたらひとたまりもありません...。

本来ならすでにクマは冬眠している時期ですが、山形県内では今年に入ってもクマが目撃されている地域もあります。

県では今後もクマを呼び寄せない対策として、取り残しの果実などを撤去することや家の外に生ごみを放置しないことなど対策をしてほしいと呼び掛けています。

また、万が一クマに出会ってしまった場合は落ち着いてゆっくりとその場から離れるよう呼びかけています。