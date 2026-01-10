¡Ö¶á¡¹¤´Êó¹ð¤¬¡×54ºÐÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥ÄàÆ÷¤ï¤»Åê¹Æá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡£¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
¡Öº£¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Î¿ÍÀ¸¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÎÁÍý²È¤ÎÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ(54)¤¬¶á¶·¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÊ¿¾ï±¿Å¾¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤ªÀµ·î¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÀÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Î»Ñ¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¶á¡¹¤´Êó¹ð¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¡¿´¤Î´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤ë¡¡º£¤Þ¤Ç¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡¡º£¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡àÆ÷¤ï¤»áÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¡Äºá¤Ç¤¹¡×¡Ö54ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡£¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢2000Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤È·ëº§¡£07Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£