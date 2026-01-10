デビュー直前のALPHA DRIVE ONE、ARNOが骨折「当面の間パフォーマンスを控える」【報告全文】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生した「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」のARNOが、骨折により、パフォーマンスを控えることが10日、発表された。
グループ公式サイトの発表で「2026年１月12日（月）発売予定のTHE FIRST MINI ALBUM『EUPHORIA』活動に先立ち、メンバーのARNOの健康状態および今後の活動に関してお知らせいたします」とし、「ARNOは１月７日、デビュー準備のためのスケジュールを終え移動中、階段で足を踏み外し転倒したため、病院を訪れました。精密検査の結果、骨折により当面の間パフォーマンスを控える必要があるという専門医の診断を受けました」と報告した。
続けて「ARNOは１月７日、デビュー準備のためのスケジュールを終え移動中、階段で足を踏み外し転倒したため、病院を訪れました。精密検査の結果、骨折により当面の間パフォーマンスを控える必要があるという専門医の診断を受けました」と経緯を説明。「アーティスト本人と協議を重ねた結果、ファンの皆様に会いたいという本人の意思を尊重することにしました。これを受け、パフォーマンスを除く1ST MINI ALBUMの活動につきましては、アーティストの体調を考慮し、状況に応じて参加を予定しております」と伝えた。
ALPHA DRIVE ONEは、2025年に放送されたグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生。12日には「EUPHORIA」をリリースし、デビューする。
【報告全文】
こんにちは、WAKEONEです。
いつもALPHA DRIVE ONEを応援してくださるファンクラブALLYZをはじめとするすべての皆様に心から感謝いたします。
2026年１月12日（月）発売予定のTHE FIRST MINI ALBUM『EUPHORIA』活動に先立ち、メンバーのARNOの健康状態および今後の活動に関してお知らせいたします。
ARNOは１月７日、デビュー準備のためのスケジュールを終え移動中、階段で足を踏み外し転倒したため、病院を訪れました。精密検査の結果、骨折により当面の間パフォーマンスを控える必要があるという専門医の診断を受けました。
アーティスト本人、当社ともにデビューを目前に控えた時点でこのような状況になってしまったことを非常に残念に思っており、アーティストの健康と万全な回復を第一に考えていく所存です。
ただし、アーティスト本人と協議を重ねた結果、ファンの皆様に会いたいという本人の意思を尊重することにしました。これを受け、パフォーマンスを除く1ST MINI ALBUMの活動につきましては、アーティストの体調を考慮し、状況に応じて参加を予定しております。
ARNOは現在、医療機関の指示に従い、必要な治療を受けております。今後の回復状況および活動関連事項は追ってお知らせする予定です。
長い間ALPHA DRIVE ONEのデビューをお待ちいただいているファンの皆様に急なお知らせによりご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。
当社はARNOが安静に過ごせる環境で治療と回復に集中できるように全力でサポートいたします。
ARNOが元気な姿で再びステージに立てるよう、皆様の温かいご声援と励ましをよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
