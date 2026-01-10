¶ÜÂô³û¤Ï¤É¤¦¡Èµî¤ë¡É¤Î¤«¡¡ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯¡õ¾®ÎÓÀé¹¸¡¢¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡ÙÂè2´ü¡Ö¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸á¸å5¡§30¡Ë¤ÎÂè3ÏÃŽ¢°ìÉ¤¤ÎÍÓŽ£¤¬¤¤ç¤¦10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ½¸·ë¤·¤¿Âè2´ü¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¼ê±þ¤¨¤ä¡¢¤è¤ê¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤òÁý¤·¤¿¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯¡È¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡É¤Ø¤Î³Ð¸ç¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶ÜÂô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡½¡½Âè1´ü¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤«¤éÌó1Ç¯¶õ¤¤¤Æ¡¢Âè2´ü¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤Ë¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤êÌá¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾®ÎÓ¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Âè1´ü¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼èºà¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¸¦µæ¤·Ä¾¤½¤¦¤È¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Ê¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ó¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢Âè1´ü¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤è¤êÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇßÅÄ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ö¥í¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤©¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¼«Á³¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¤¹¤°¤Ë¡¢¡È¤Ë¤ª¡É¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢1´ü¤È2´ü¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë½ÐÍè»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ã¤Æ¡¢¤Ë¤ª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤ò¡¢¤è¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âè2´ü¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÇßÅÄ¡§¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¡§Æ±¤¸¤³¤È¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÇßÅÄ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á°¤è¤ê¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¾®ÎÓ¡§ºÂÀÊ¿ô¤âÂ¿¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Êª¸ì¾å¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¿Í¿ô¤â°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÑÀ¸Ï²»ÎÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
ÇßÅÄ¡§¤à¤µ¶ì¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ÎÓ¡§ËÜÅö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤êÃË»Ò¹»¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇßÅÄ¡§1´ü¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè2´ü¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Âè2´ü¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÅÓÃæ»²²Ã¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Ï¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³ºêÌò¤ÎÈ¬ÂåÂó¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦1´ü¤«¤é¤¤¤¿¡© µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÂó¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏÌò¤Î±ÝÌÚ½ßÌï¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÓ¿®ÂÀÏºÌò¤Î±ºÏÂ´õ¤¯¤ó¡¢ÀõÌîÆ£ÂÀÏºÌò¤Î°ÂÅÄÎ¦Ìð¤¯¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Â¾¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°Â¿´´¶¤ä¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«Á³¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½Êª¸ì¼«ÂÎ¤Ï½Å¤¿¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Ï°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡§¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÄ¾Á°¤äÄ¾¸å¤Ï¡¢½Å¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¤Í¡×¤È¤«¡ÖÈá¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï³ä¤È¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇßÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È¥ï¥¤¥ï¥¤ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àé¹¸¤µ¤ó¤È¾®Ìî¸¾Ï¤µ¤ó¤â¡¢¤º¤Ã¤È¥ï¥¤¥ï¥¤Ãý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ÎÓ¡§Ãç¤¤¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¶õµ¤´¶¤È¤·¤Æ¤Ï1´ü¤Îº¢¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í1´ü¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤µ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÇßÅÄ¡§ËÍ¤Ï¡¢1´ü¤Îº¢¤Ï½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÀèÇÚ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Î¡È¥ß¥Ö¥í¤ÎÊý¡¹¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÏÃ¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Î¡È¥Á¥ã¥Ã¥¯¡É¡É¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ÎÓ¡§¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¼Çµï¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÇßÅÄ¡§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¶õµ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à´¶¤¬¡¢Á´Éô¤¤¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇßÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤È¡¢¤Ë¤ª¤ÎÎ©¾ì¤¬½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
ÇßÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶öÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ë¤ª¤¬¥ß¥Ö¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥Ö¥í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ë¤ª¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚÊý¤µ¤ó¤ä²ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÅÄÃÒÏÂ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤ª¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â2´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¦¡¢¸µµ¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤³¤ÎºîÉÊÆÃÍ¤Ç¤¹¤«¡©
ÇßÅÄ¡§Æ±¤¸¸½¾ì¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»÷¤¿¶õµ¤¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¾®ÎÓ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ÀèÇÚ¤ÎÊý¡¹¤«¤éËÍ¤é¼ã¼ê¤Þ¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÁí¤¸¤Æ½À¤é¤«¤¤¡£
ÇßÅÄ¡§¤¿¤·¤«¤Ë½À¤é¤«¤¤¿ÍÂ¿¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓ¡§ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÖ¾å¤Î¿ùÅÄ¤µ¤ó¥é¥¤¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¹¤´¤¯¥Ó¥·¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀèÇÚ¤È¤«¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬³ä¤È¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÎÓ¡§Âè2´ü¤Ï¡¢¡Ö¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢»Ë¼ÂÅª¤Ë¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¶ÜÂô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¡Ö¶ÜÂô¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¶ÜÂô¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¸½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ÜÂô¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤«¤é¡Èµî¤ë¡É¤Î¤«¤ò¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇßÅÄ¡§Âè2´ü¤Ï¡¢Âè1´ü¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Î°ÂÅÄÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥®¥ã¥°´¶¨¡¨¡¶áÆ£¤µ¤ó¤È¶ÜÂô¤µ¤ó¤¬ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¡¢Âè2´ü¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤¡¡¢¤â¤¦¤¢¤Îº¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÜÂô¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËËÜÅö¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâÎÉÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¤È¤¤ËÎÙ¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢º£Æü¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤µ¤ß¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ö¥í¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÚÊý¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»¦¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶õµ¤¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤Î¤Ä¤é¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢Âè1´ü¤«¤é´Ñ¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éËÜºî¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡§º£¸å¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ú¤Â³¤°ì½ï¤ËÀï¤¦ÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂè2´ü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾¯Ç¯3¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ë¼Â¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤â¸«¤ä¤¹¤¯¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂ¹¤µ¤ó¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç´Ñ¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Ë1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇßÅÄ¡§1´ü¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¸¶ºî¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂç¤¤Ê»³¾ì¤Ç¤¹¡£¡È¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ¡É¤Ï¡¢¥ß¥Ö¥í¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤ò¼º¤¤¡¢·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ã¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2´ü¤«¤é´Ñ¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤Ç²ñÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¶»¤ËÇ÷¤ëºîÉÊ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»þÂå¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢²¿¤«¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÆ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
