¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁ°½»¤ó¤Ç¤¿¤ª²È¤¬¤´¶á½ê¤µ¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡¢¡È¹ÈÇò²Î¼ê¡É¤È¤ÎºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°Õ³°¤Ê¥Ú¥¢¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ÉÈÄÌîÍ§Èþ¡õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡£°ìÊý¤ÎÈÄÌî¤â¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿AKB48¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£2¿Í¤Î°áÁõ¤«¤é¡¢¹ÈÇò¤Î³Ú²°Î¢¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²È¤¬¶á½ê¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡Ö¡Ø¤¨¡ª¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÊÑ´é¤ò·è¤á¤¿¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤Ê¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËAKB48¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Î1¤Ä¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¤·¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ê¥Ú¥¢¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö¸òÍ§´Ø·¸¤Î¹¤µ!!ÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¶¦¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö·ÏÅý¿¿µÕ¤Ê¤Õ¤¿¤êºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¥é¥Ü´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
