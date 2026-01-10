シャンプーハット・てつじ、大阪進出の人気ラーメン店に潜入 自身はつけ麺専門店「宮田麺児」プロデュース
きょう10日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（後1：00〜 ※関西ローカル）は、「2026年最新ラーメン事情 激戦区・天六&鶴橋を深掘り！」と題し、年がら年中いつでも食べたいニッポンの国民食・ラーメンを大特集する。
【番組カット】もこもこパーカー姿…アシスタントの高橋真理恵アナ
日本全国にあるラーメン店は約2万5000軒（出典：タウンページ2021）、その市場規模は7900億円（出典：帝国データバンク）と、10年前の1.6倍にまで拡大。番組が調べたところ、大阪市北区の天神橋筋六丁目駅、略して“天六”周辺エリアでは、現在45軒もの店がしのぎを削っている。しかも、“食べログ”の「ラーメンOSAKA百名店」に選ばれている店が6店舗も集結しているのに加えて、さらなる波乱を巻き起こす強敵が全国から続々と来襲しているそう。
「なんと“第一旭”ができたんですよ！」と、人気店の天六進出を喜んでいるのは、自身もつけ麺専門店「宮田麺児」をプロデュースするほどラーメンに詳しい、お笑いコンビ・シャンプーハットのてつじ。やって来たのは、1947年創業で、京都屈指の大行列店「本家 第一旭」の天満店。京都エリア外初の直営店として2025年10月天神橋筋五丁目にオープンしたこの店の裏側に、てつじさんがプロ目線で切り込む。
てつじは、1日600杯も出るというラーメンを注文すると、鋭い視線を厨房（ちゅうぼう）へ。「社長、この煮えたぎってる豚骨スープは本店から持ってきたんですか？ゼロからこちらで作ったんですか？」と尋ねたところ、社長は「本店から持ってきたやつをさらに調理した感じです(笑)」と笑顔を見せ、「やっぱりね(笑)！だから第一旭やねんこれ！本店も継ぎ足し継ぎ足しで来てるから！」と大興奮の様子。
番組では、森田社長が大阪出店にあたって苦労をしたという意外な点も明らかになるほか、同じく天六に関西初出店した、東京に7店舗を展開する超人気店「麺処 井の庄」の一番人気“辛辛魚らーめん”の裏側を深掘りする。さらに焼肉の街として知られる大阪・鶴橋エリアからは、ライバルが隣同士に店を構え、結果的にどちらも行列店になっている「らーめん賛平」と「麺と肉だいつる」を、両者の関係性を交えて特集する。
【出演】
ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：高橋真理恵アナウンサー
パネラー：梅沢富美男、吉田朱里、西田幸治（笑い飯）、山名文和（アキナ）
ロケVTR：てつじ（シャンプーハット）
【番組カット】もこもこパーカー姿…アシスタントの高橋真理恵アナ
日本全国にあるラーメン店は約2万5000軒（出典：タウンページ2021）、その市場規模は7900億円（出典：帝国データバンク）と、10年前の1.6倍にまで拡大。番組が調べたところ、大阪市北区の天神橋筋六丁目駅、略して“天六”周辺エリアでは、現在45軒もの店がしのぎを削っている。しかも、“食べログ”の「ラーメンOSAKA百名店」に選ばれている店が6店舗も集結しているのに加えて、さらなる波乱を巻き起こす強敵が全国から続々と来襲しているそう。
てつじは、1日600杯も出るというラーメンを注文すると、鋭い視線を厨房（ちゅうぼう）へ。「社長、この煮えたぎってる豚骨スープは本店から持ってきたんですか？ゼロからこちらで作ったんですか？」と尋ねたところ、社長は「本店から持ってきたやつをさらに調理した感じです(笑)」と笑顔を見せ、「やっぱりね(笑)！だから第一旭やねんこれ！本店も継ぎ足し継ぎ足しで来てるから！」と大興奮の様子。
番組では、森田社長が大阪出店にあたって苦労をしたという意外な点も明らかになるほか、同じく天六に関西初出店した、東京に7店舗を展開する超人気店「麺処 井の庄」の一番人気“辛辛魚らーめん”の裏側を深掘りする。さらに焼肉の街として知られる大阪・鶴橋エリアからは、ライバルが隣同士に店を構え、結果的にどちらも行列店になっている「らーめん賛平」と「麺と肉だいつる」を、両者の関係性を交えて特集する。
【出演】
ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：高橋真理恵アナウンサー
パネラー：梅沢富美男、吉田朱里、西田幸治（笑い飯）、山名文和（アキナ）
ロケVTR：てつじ（シャンプーハット）