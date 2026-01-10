「NAVEX」がAIを活用したガバナンス・リスク・コンプライアンス支援を日本へ拡大 / 笑顔でパークを楽しむ！『ユニ春』新CMを本日公開【まとめ記事】
ガバナンス、リスク、コンプライアンス（以下：GRC）分野のソフトウェアにおけるグローバルリーダー「NAVEX」は、2025年12月に日本支社を正式設立した。今年初めのインド・バンガロールにおけるグローバル・ケイパビリティ・センター（GCC）開設と、日本事業責任者として三ツ谷直晃を迎えた流れを受け、NAVEXは今回の日本支社設立を通じて、AIを活用した統合GRCプラットフォーム 「NAVEX One」を含むソリューション群をさらに拡充し、日本企業のリスク・コンプライアンス体制の強化を支援する。
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を、2026年1月30日（金）から2026年4月5日（日）の期間限定で開催する。本キャンペーンでは、学生限定チケットをはじめ、ライブやスペシャルイベントなど、さまざまなプログラムを通して、学生の皆さまにとって“一生忘れられない”春の思い出をお届けする。
■52年つぎ足しの自慢の暗黒つゆ！ドランク塚地「麺がつゆを持ってきてくれる」【ＢＳ日テレ】
旅の舞台は、東京都渋谷区笹塚。住宅街を歩いていると、日本伝統俳句協会の事務所を発見！以前、俳句番組の司会をしていた塚地武雅（ドランクドラゴン）は事務所を訪ね先生と共に街ブラしながら俳句を詠む「吟行」を行うことに。笹塚十号通り商店街で人々と触れ合いながら次々と俳句を詠んでいく。果たしてその腕前は…？
■GRC分野のグローバルリーダー「NAVEX」がAIを活用したガバナンス・リスク・コンプライアンス支援を日本へ拡大
■木戸大聖さんがはじける笑顔でパークを楽しむ！『ユニ春』新CMを本日公開【USJ】
■CES 2026で多数発表ASUS、ROGゲーミングノートPCおよびゲーミングデスクトップPC
ASUSTeK Computer Inc.（ASUS）は、2026年1月6日（火）午前8時［日本時間］より、ROGグローバル最新製品バーチャル発表イベント「Dare To Innovate」を実施し、革新的な製品群を発表した。ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」は、2026年に設立20周年を迎えたことを記念し、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が設立した、世界でも屈指の象徴的なゲームスタジオである株式会社コジマプロダクションとのコラボレーションを実現した。これにより、2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」を発表した。
■磁石で貼るだけ！お風呂がライブ空間に変わる防水スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX6防水とマグネット取付に対応し、お風呂やキッチンで手軽に高音質を楽しめるコンパクトBluetoothスピーカー「400-SP119」を発売した。IPX6の高い防水性能を備えており、水しぶきがかかるお風呂やキッチンでも安心して使用できる。お気に入りの音楽やラジオ、ポッドキャストを楽しみながら、1日の疲れを癒す贅沢なひとときを演出する。毎日のバスタイムは、音に包まれるリラックス空間へと変化する。本体にはマグネットを内蔵しており、浴室の壁や冷蔵庫、金属製ラックなどに簡単に取り付け可能だ。置き場所を選ばず、限られたスペースでもスマートに使用できる。調理中や洗面中など、手が離せないシーンでも快適に音楽を楽しめる。
■GRC分野のグローバルリーダー「NAVEX」がAIを活用したガバナンス・リスク・コンプライアンス支援を日本へ拡大
■木戸大聖さんがはじける笑顔でパークを楽しむ！『ユニ春』新CMを本日公開【USJ】
■CES 2026で多数発表ASUS、ROGゲーミングノートPCおよびゲーミングデスクトップPC
■磁石で貼るだけ！お風呂がライブ空間に変わる防水スピーカー
