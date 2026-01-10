（資料写真）

川崎市消防局がまとめた２０２５年の火災・救急概況（速報）によると、救急出場件数は９万１１５７件（前年比２０４３件増）に上り、４年連続で過去最多を更新した。１日平均の出場件数は２４９・７件と約５分４６秒に１件の割合で対応しており、市消防局は適切な利用を促している。

搬送人員も４年連続で過去最多を更新し、７万４１４７人（同１６８０人増）となった。原因の内訳は「急病」が５万３２７２人と全体の７割超を占め、「一般負傷」が１万１８４６人、「交通事故」が３１９７人と続いた。入院を必要としない軽症者は全体の５１・２％で、タクシー代わりに利用するケースもあった。

市消防局では昨年４月から日中の時間帯（午前８時半〜午後５時１５分）に活動する「デイタイム救急隊」を１隊増やすなどの対応を講じているが、担当者は「資源は限られており、適正に利用してもらいたい」と訴える。迷った際には電話でアドバイスを受け取ることができる、かながわ救急相談センター（＃７１１９）の活用を呼びかけた。

また、火災件数は４７０件（前年比７２件増）と、１１年（４２５件）以来となる４００件の大台を超えた。そのうち建物火災が３０４件と全体の６５％を占めた。死者は１２人（同２人減）で、６５歳以上の高齢者は１０人と逃げ遅れが主な要因だった。

火災件数の内訳は、「たばこ」は前年比から１４件増の６４件と最も多かった。「放火（疑いを含む）」が５５件、「電気機器」が５４件、「こんろ」が５２件、「配線器具」が５０件と続いた。

市消防局によると、たばこは約８割がポイ捨てに起因しており、担当者は「喫煙者のマナー違反によるもの。確実に消火するなど喫煙マナーを守ってほしい」と指摘した。