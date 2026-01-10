2児の母・安田美沙子、泡だらけ水着姿に反響「色白で眩しい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/01/10】タレントの安田美沙子が1月9日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳2児の母タレント「脚綺麗すぎ」泡だらけ水着姿
安田は「お正月のおもひで…大切な仲間たち家族と過ごす、昨年のお正月ぶりに帰って来た場所」とコメントし、豪華なヴィラで過ごした正月の様子をスライドショーで投稿。同伴者たちがプールを楽しむ姿や食事中の写真、ベッドで寝ている子どもたちの姿などとともに、水着姿で泡だらけになりながらジャグジーを楽しむ自身のショットを公開。ほっそりした脚や美しい肌を披露している。
この投稿に、ファンからは「すごく楽しそう」「豪華なお正月」「素敵な時間」「色白で眩しい」「脚綺麗すぎ」「泡だらけ可愛い」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、水着姿で正月満喫
◆安田美沙子の投稿に反響
