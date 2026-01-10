かつて「小林悠（はるか）」の名前でＴＢＳアナウンサーとして活躍したアンヌ遙香が、連載が始まることを報告した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し、所属事務所のインスタグラムの投稿を引用。「アンヌ遙香が苫小牧民報『土曜の窓』の連載をスタートします」と報告し「錚々（そうそう）たる顔ぶれの中、アンヌ遙香は第二土曜日を担当します。初回は１月１０日（土）。電子版でもお読みいただけますので、よろしくお願いいたします！」と伝えた。

アンヌの撮影ショットをアップ。頭にバンダナを巻き、手にはグローブをつけてポーズ。アナウンサー時代とは別人のようなモデル姿に、フォロワーは「女神ですやん」「わーめちゃくちゃ素敵な写真。絵画みたいです」「めっちゃ綺麗！素敵！」「素晴らしい＆エレガント！！」「妖艶」と驚いた。

アンヌは札幌市生まれ。お茶の水女子大学文教育学部人文科学科卒業、同大学院人間文化研究科博士前期課程を修了し、２０１０年にＴＢＳテレビに入社。「みのもんたの朝ズバッ！」などを担当したが、１６年３月で退社し、その後、一般男性と結婚。休養期間を経て２４年から「アンヌ遙香」として活動再開。同８月に離婚を公表した。また２５年４月にはＳＮＳ「スレッズ」で「今日から正式に北大生になりました」と発表。プロフィール欄でも「北大博士後期課程在籍中」としている。