あんこを使えば簡単！耐熱容器ひとつで作る「ぜんざい」

寒い日にぴったり♪思い立ったらすぐ作れる！

小豆を煮るところからぜんざいを作ろうと思ったら、手間も時間もかかって大変！でも、耐熱容器とあんこを使えばとっても簡単にできるんです。鏡開きのお餅や余った切り餅があれば、すぐに食べられますよ。



今回は、2026年2月2日発売予定のクックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんの『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）から、寒い日に食べたくなるぜんざいのレシピを紹介します。

耐熱容器を使ってレンジで2〜3分で完成！





お餅をトースターで焼いている間に、耐熱容器にあんこと水・塩を入れてレンジで2〜3分。あっという間に完成です。栗の甘露煮を加えると、ちょっと贅沢な仕上がりに。



つぶあんを使うと「ぜんざい」に、こしあんを使えば「お汁粉風」になります。あんこは、冷凍保存しておくと食べたい時にすぐ作れるので便利ですよ。



今日のおやつは温かいものがいいな〜と思う日に、ぜひ作ってみてくださいね。

