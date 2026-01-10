■これまでのあらすじ

「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」という義母の考えに妻は辟易していた。嫁なら義実家を優先するのは当前と言われるが、妻は介護の必要な実母を選ぶ。すると夫が「離婚」を口にしたので、妻は出て行く意志を表明する。「嫁失格」と叫ぶ義母には「介護は実子がやればいい」と言い返すのだった。



私は夫と義母から逃げるように実家へ。その後、母の手術は無事成功し、仕事と育児の両立、それに加えての母の介護。猫の手も借りたいほど忙しい毎日が始まりました。

でも…世話の焼ける夫と一緒にいたころより今の方が数段ラク…！もっと早く離れたらよかったとつくづく思いました。夫と義母は相変わらず…身勝手なことばかり言ってきます。話し合いにもならないので離婚届を送ったら、夫が実家に押しかけてきました。自分から「離婚」を口にしたくせに、覚悟がないのはどっちなんだか…。夫の人間性がもう無理。私を搾取するだけの人たちとはやっていけません。そうはっきり言っているのに、夫は泣きながら「嫁という労働力を失う俺に慰謝料を払え」と寝ぼけたことを言い出したのです…！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)