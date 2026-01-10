©ABCテレビ

日々の献立の悩みをDAIGOと一緒に解決していく料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』。1月16日(金)は、俳優の高橋光臣がゲストとして登場し、DAIGOと山本ゆり先生(料理コラムニスト)とともに料理にチャレンジ！ 「子どもが喜ぶ朝ごはんを教えてほしい」という高橋の要望にこたえ、「プルコギ風チーズロール」を調理する。

高橋光臣をスイーツ俳優にしたのは、まさかのDAIGO！？

1月18日(日)にスタートする新ドラマ『50分間の恋人』(ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットにて毎週日曜よる10時15分～)に出演する高橋は、DAIGOとプライベートでも親交が深い大の仲良し。9年ほど前、同じドラマに出演したのをきっかけに意気投合し、現在は家族ぐるみのつき合いで、互いに「光臣」、「お兄(おにい)」と呼び合う間柄だという。

「親友」の高橋がスタジオに現れると、「あ、スイーツ俳優の高橋光臣だ！」と嬉しそうに声を上げるDAIGO。そう、高橋といえば“お菓子作り”。自身のSNSに投稿した、幅広いレパートリーのスイーツを作る動画が人気を集め、フォロワー数は20万超えに。昨年には初の著書となるスイーツのレシピ本も出版するなど、「スイーツ俳優」の名をほしいままにしている。

調理の合間のトークでは、そんなお菓子作りを始めたきっかけが、ほかでもないDAIGOだったことを高橋が明かした。実は、数年前まで自分がスイーツをつくるとは思っていなかったという高橋。「DAIGOさんとプライベートで遊んでるときに突然、“ちょっと光臣、ドーナツ作ってよ”って言われた」らしく、作ったドーナツの写真をSNSにアップしたところ、これが大バズりしたそう。

「Instagramを始めた頃、武術とか現場の写真を上げていてもあまり反応をもらえなかったけど、ドーナツをあげたらすごく反応がよくて…」と当時の心境を振り返った。

また、ゆりさんから、DAIGOのすごいところを聞かれた高橋が、「DAIGOさんはネガティブな場面でも、すべてポジティブな言葉と行動で、楽しい空気に変えてくれる。DAIGOさんと一緒にいたら、常に楽しいんですよ」と感謝すれば、照れながらも「まあ…確かにね」とご満悦のDAIGO。2人の微笑ましい関係に、ゆりさんも「仲良しなんですね」と目尻を下げていた。

もはやプロ級！高橋お手製のマドレーヌ64個にDAIGOのテンションMAX

そんななか、「実は…作ってきたんですよ」と、高橋が手作りスイーツをプレゼントするサプライズも！高橋の直筆で「DAIGOも台所最高!!」と書かれた黒いボックスの中には、ひとつひとつ丁寧にラッピングされ、光臣の“M”をオシャレにデザインしたオリジナルのシールまで貼られたお手製のマドレーヌがギッシリ。売り物と見まがうほどのクオリティに、DAIGOも「ガチで!?(笑)」と目を丸くしていた。

さらに高橋が、マドレーヌを番組スタッフにも食べてほしいと「64個」も作ってきたことを明かすと、ゆりさんも「業者さんや」と仰天！ 「やってること、ホントに業者ですよ(笑)」とつぶやく高橋に対し、「え、光臣そんなに作ったの？」と楽しそうにツッコむDAIGOに、スタジオのスタッフからも大きな笑いが起こっていた。

また、高橋がスイーツ作りで鍛えられ、「得意なんです」と胸を張る“計量”の妙技を見せるほか、料理番組にはあまり出演することがない高橋をDAIGOがやさしくリード。「俺が(手本を)見せようか？」など頼もしい“お兄”ぶりを発揮する場面も。収録後には、高橋が出演するドラマ『50分間の恋人』にかけて、「今日は光臣と『15分間の共演者』になれて嬉しかった」と締めくくった。

2人のプライベートが垣間見えるエピソードトークも満載の『DAIGOも台所』をお見逃しなく！

