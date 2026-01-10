元財務官僚、内閣官房参与で、経済学者、数量政策学者、嘉悦大教授の高橋洋一氏（70）が10日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に出演。核セキュリティー情報中国漏洩の可能性について語った。

6日、原子力規制庁の職員が中国で業務用スマホを紛失したことが発覚した。経緯としては、昨年11月に同職員が中国へ旅行した際、保安検査を受けるため手荷物を出した際に紛失。帰国3日後、紛失に気づき問い合わせるも見つからなかった。

スマホの中には核セキュリティーを担当する部署の職員の名前や連絡先など公表していない情報も登録されていたという。

政治ジャーナリストの青山和弘氏は「ちょっとありえないですね。紛失したって言うけど、取られたんじゃないかっていう疑いもありますけどね」とあきれ、「こういう情報が何よりも大切なのに、ゆるい対応で政府の危機管理が問われる」と指摘した。

元ロイター通信・ニューズウィーク記者でスパイ専門家・山田敏弘氏も「完全に甘いですね。プライベート旅行に、なぜ業務用スマホを持って行ったのか」と疑問を口にした。

高橋氏も「私用で行く時に業務用を持って行くことはない」と続いた。さらに高橋氏は「公務で行く時も、私用スマホを持って行くこともなくて、どこかでレンタルする。それが危機管理」と断言。「というのも、通関する間にスマホのデータを取られる、とも言われました」と、慎重な行動が必要であることを強調していた。