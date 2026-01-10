NASA（アメリカ航空宇宙局）のJared Isaacman長官らは日本時間2026年1月9日朝にテレカンファレンスを開催し、現在ISS（国際宇宙ステーション）で長期滞在を行っている有人宇宙飛行ミッション「Crew-11（クルー11）」の宇宙飛行士4名について、当初の予定よりも早く帰還させると発表しました。

宇宙飛行士の1人で医療上の事案 容態は安定も安全を期して帰還へ

Crew-11のクルーは、コマンダーを務めるNASAのZena Cardman宇宙飛行士、パイロットを務めるNASAのEdward Michael “Mike” Fincke宇宙飛行士、ミッションスペシャリストを務めるJAXA（宇宙航空研究開発機構）の油井亀美也宇宙飛行士、およびRoscosmos（ロスコスモス）のOleg Platonov宇宙飛行士の4名です。

NASAによると、Crew-11を早期帰還させる理由は、宇宙飛行士の健康状態に関する懸念です。2000年11月に始まったISSでの長期滞在は25周年を迎えましたが、医療的な判断で計画・管理された早期帰還が行われるのは今回が初めてだとしています。

ISSではアメリカ東部標準時2026年1月8日8時から6時間半にわたって、Fincke宇宙飛行士とCardman宇宙飛行士による船外活動が実施される予定でした。しかし、前日の7日午後に宇宙飛行士の1人に医療上の事案が発生したため、船外活動を延期することが7日付で発表されていました。

プライバシーの観点から名前や具体的な状況などは明らかにされていませんが、NASAは容態が安定している点を繰り返し強調しています。ただ、ISSにも優れた医療機器はあるものの、地上と同じレベルの検査を行うことはできないため、安全を期して早期帰還させることになりました。

Crew-11の帰還は2026年2月中旬に打ち上げが予定されていた次の有人ミッション「Crew-12」のクルーが到着してからの予定でしたが、すでにミッションの目標の大半は達成したということです。また、NASAはCrew-12の打ち上げ前倒しも検討しています。

Crew-11の帰還からCrew-12の到着までの間、ISSに滞在するのは、Soyuz宇宙船で2025年11月に到着したRoscosmosのSergey Kud-Sverchkov宇宙飛行士とSergei Mikaev宇宙飛行士、それにNASAのChris Williams宇宙飛行士の3名だけになります。

【▲ NASAの有人宇宙飛行ミッション「Crew-11」のクルー。左から：RoscosmosのOleg Platonov宇宙飛行士、NASAのMike Fincke宇宙飛行士、NASAのZena Cardman宇宙飛行士、JAXAの油井亀美也宇宙飛行士（Credit: SpaceX）】

