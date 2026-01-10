目の不自由な人に白杖（はくじょう）を使った安全な歩き方を指導する「歩行訓練士」が全国で不足している。

訓練を受けると、一人で外出できるようになるなど自立が後押しされるが、２７万人余りいる視覚障害者に対し、実働可能な歩行訓練士は約２００人で、山形、岩手など４県は県外からの派遣に頼っている。問題意識を広めたいと、当事者団体の関係者らが今月、有志の会を発足させ、国に養成機関の拡充などを要望していく。

１０年間不在

「白杖は足と交互に出して、リズムに合わせて肩幅に振ってください」

昨年１１月、山形市で行われた歩行訓練。日本盲導犬協会仙台訓練センターから派遣された訓練士２人が、白杖の使い方を教えながら、参加者と周辺の道路を歩いた。山形県天童市の結城功治さん（５３）は「角を曲がるときの感覚を身につけられた」と話した。

同県障がい福祉課によると、山形では訓練士の不在が約１０年間続く。訓練は仙台からの派遣に頼るが、仙台センターの訓練士も３人だけで、依頼しても３か月待ちになることがある。

厚生労働省の調査（２０２２年）によると、障害者手帳を持つ視覚障害者は全国に２７万３０００人いる一方、実働可能な訓練士は１９８人にとどまる。同省から訓練士の養成を委託された社会福祉法人「日本ライトハウス」（大阪）によると山形、岩手、和歌山、奈良の４県は訓練士がゼロで、香川や熊本など１４県も実働可能なのは１人という。

有志団体が発足、国に改善要望

訓練士が増えない背景には、専門職としての知名度不足や、全国に大阪と埼玉の２か所しかない養成機関で最低半年間、研修を受けなければならないことなどがあるとみられる。

研修費や滞在費を補助する福島県や島根県の例もあるが、今月新たに視覚障害者団体の代表らが発起人となって訓練士不足の解消に向けて活動する団体が発足した。全国から賛同者を募り、今後、養成機関の拡充などを厚労省に求めていくという。

日本歩行訓練士会の堀内恭子事務局長は「訓練士は各都道府県に少なくとも数人は必要」と指摘。「自治体で研修費用を賄ったり、配置基準を制定したりしてほしい。国も法律で定められた報酬単価を引き上げるなど、待遇改善も大切だ」としている。

◆歩行訓練士＝白杖を使って安全に歩く方法などを指導する厚生労働省の認定機関で養成された専門職の通称。正式名称は視覚障害生活訓練指導員・専門職員。障害者福祉施設などに所属し、歩行訓練のほか、調理や掃除など日常生活に必要な技能の支援も行う。