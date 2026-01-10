【ラ・リーガ】ヘタフェ 1−2 ソシエダ（日本時間1月10日／コリセウム・アルフォンソ・ペレス）

【映像】完璧軌道のレインボーパス

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、劇的なアシストで新体制初勝利に導いた。味方の頭にピンポイントで通した高精度なクロスボールにファンたちが衝撃を受けている。

ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の2戦目を迎えたソシエダは、ラ・リーガ第19節でヘタフェと対戦。久保は右のウイングで先発出場した。

試合は36分にMFブライス・メンデスのゴールで先制したソシエダは、その後も試合を掌握。しかし試合終盤に同点ゴールを許す苦しい展開となった。迎えた90+6分、久保の左足がチームを救う。

右サイドを突破した久保が粘ってコーナーキックを獲得。キッカーを務めた久保は、短い助走から左足でインスイングで蹴り込むと、高い弾道から鋭く落ちるボールは、飛び込んできたDFホン・アランブルの頭にぴたり。そのままゴールネットを揺らすと、これが劇的な決勝点となった。

解説の森田泰史氏は「久保のボールもよかったですし、アランブルもここで決めてきましたね。久保のボールが本当に良かった」と絶賛した。続けて「この前のシーンでこのコーナーを取ったのは久保。自分で仕掛けてなんとか取りに行って、自分で蹴って、アシストでチームを導いた。一連の動きはソシエダとしても、久保としても価値のあるゴールだったと思います」と久保の積極性を称えた。

またSNSのファンたちは「久保神アシスト」「久保のキックえぐいやろ」「完璧なボールやん」「久保が神すぎる」「負けに等しい同点からまさかの勝利！久保すげーよ」「久保の力で勝ちに導いた試合だったな」「後半の久保は凄まじかった」「この勝利はでかいなー」「相手GKが出るか否かの絶妙なラインに蹴りこんだ技術精度が凄い！」「朝から久保建英くんの96分CKアシスト見て、普通に声出ちゃったよ」「久保のキックが流れを変えた、まさに劇的な決勝ゴール」「朝から鳥肌…！」「守備で走り切った後にこの精度…ほんと別格すぎない？」「マジで久保の調子が上がりまくってる！絶好調だとやっぱり手がつけられないんだな」など多くの賛辞が並んだ。

久保はこれで直近3試合で1ゴール2アシスト。シーズンでは2ゴール3アシストの結果を残している。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）