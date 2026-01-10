¡Ú¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡Û5500±ß¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¡ª¡Ö¥é ¥×¡¼¥É¥ë¡×¤Î¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤¬¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¡£
¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥é ¥×¡¼¥É¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯3·î1Æü¤Ç¤¹¡£1·î9Æü¸½ºß¡¢°ìÉô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥¥Ã¥È
SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÆÀ´¶¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤Ï¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¡¢"5500±ß¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤¬ÌµÎÁ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë"¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î°ã¤¤¤Ç2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥¢¥¯¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥à¡¼¥¹¥·¡¼¥ë¥É UV¡×¡Ê¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¿ÄÌ¾ï5500±ß¡Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥é ¥×¡¼¥É¥ë ¥ª¡¼¥È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥¥Ã¥È
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥é ¥×¡¼¥É¥ë ¥ª¡¼¥È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ µ¡Ê8.8g¡Ë
¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥¢¥¯¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥à¡¼¥¹¥·¡¼¥ë¥É UV¡Ê50g¡Ë
²Á³Ê¤Ï1Ëü3200±ß¡£
¡Ê2¡Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥é ¥×¡¼¥É¥ë ¥ª¡¼¥È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥ê¥¯¥¹¥£¡¼¥º ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥¥Ã¥È
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥é ¥×¡¼¥É¥ë ¥ª¡¼¥È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ ¥ê¥¯¥¹¥£¡¼¥º µ¡Ê27g¡Ë
¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥¢¥¯¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥à¡¼¥¹¥·¡¼¥ë¥É UV¡Ê50g¡Ë
²Á³Ê¤Ï1Ëü8700±ß¡£
¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï³Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¤É¤Á¤é¤âÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Öµ¡×¡Ê¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤ä¤ªÄ¾¤·ÍÑ¤¬¿·¤¿¤ËÍß¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó³«»Ï¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î9Æü¸½ºß¡¢¶äºÂ»°±Û¡¢ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ÃÓÂÞÅ¹¡¢¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô Êæ¹âçýè½¡Ë