シリーズでお伝えしています新春インタビュー。岡山市出身の五輪メダリスト有森裕子さんです。

【写真を見る】女子マラソンメダリスト・有森裕子さん「還暦マラソンをしてみたい」おかやまマラソンは今年10回の節目の年 大事なスタートの年に【岡山】

年女であり、還暦を迎える節目の年に取り組みたいことやふるさと岡山への思い、スポーツ界の課題などを聞きました。

「いろんな肩書をまっとうするスタートの年」

（有森裕子さん）

「まあ、まず何よりも体調、体を整えないといけないなと思うし、いま自分がいただいている、いろんな肩書きをまっとうするにも、そんなに長くやるわけではないですから、まっとうする期間くらいはしっかりと自分自身、頑張っていきたいと思うので、そういう自分のスタートの年かなって。去年、いろいろ（役職に）なりましたけど、そういった自分のスタート、大事なスタートの年に何かしらしていけたら」

岡山市出身、今年還暦を迎える有森裕子さんです。五輪の女子マラソンで2大会連続のメダル獲得。

そして去年は、女性として初めて日本（にほん）陸上競技連盟の会長に就任し、ふるさとからは、岡山市市民栄誉賞が贈られました。



去年は、日本で世界陸上やデフリンピックなどが開催され、スポーツの盛り上がりを感じたと話す有森さん。そんな中、今年、取り組みたいことは。



（有森裕子さん）

「今年もまた、いろんな競技会もきますし、ただ、やっぱり、去年の大きなスポーツに期待するものが徐々に広がってはきているので、その波が消えないように現場作りも含めて。思いを持ってやりたいなと思います。

誰よりも楽しんで、思いを持ってやらないと、その先にいる子どもたちや人が、それを楽しんでもくれないでしょうし、そういう思いだけはちゃんと持ってやりたいなっていう、どんなことでも」

「スポーツは何につながっていくのか」

また、有森さんが考えるスポーツ界の課題とは…。

（有森裕子さん）

「人間社会の中のスポーツのあり方、持つべき意味、意義みたいなものを、もっともっと盛り込んだ現場作りというのは国内のみならず、もっともっと世界を見据えたうえで作られていくというのは、これから必要となってきますし、単にスポーツをやればいいとか、楽しければいいとか、競技が強ければいいということではなく、それが何につながっていくのかっていう、そこまで考えるものをどんどん見せたり作りだしたりというのは、競技会のみならず、選手1人1人の意識というものもより上げていかないといけないのではないかなと思います」

「還暦マラソンをしてみたい」

その有森さんがスペシャルアンバサダーを務めるおかやまマラソンは、今年、10回目の節目を迎えます。

（有森裕子さん）

「還暦になる年ということで、一応走ろうかなと『還暦マラソン』をしてみたいなと思いますね。自分自身が一番望んだ大会でもありましたし、今、定着して多くの人が楽しんでくれていますし、何よりも岡山の人たちが非常に楽しんでくれているので、

この大会で自分も何か自分の思い出に残るものをしたいなと思ったので、10回目がちょうど還暦の時にくるということは何か意味があるんだなと思いますけど、これからも愛される大会でありたいと思うので、より10回以降の大会のあり方みたいなものを考えるいいきっかけになるかなって楽しみにしています」

精力的に活動する有森さん。根底には、ふるさとへの思いがありました。

（有森裕子さん）

「正月とか長く帰ってくると故郷の良さを発見したりすることもあるので、気持ちはいいですよね。やっぱり落ち着くというか。私にとってはエネルギーを一番生んでくれた場所。いろんな意味で。だからやっぱり自分の人生の一部に絶対的に必要な故郷かなとは思っています」

そのふるさとで印象に残っている大会としてあげてくれたのは、山陽女子ロードレース大会です。

（有森裕子さん）

「まだ、20キロなんですね、その時って。ハーフじゃなくて。初めて岡山の人間が岡山の人見絹枝さんの（ブロンズ）像を手にしたっていう最初の人間になったので、それはうれしかったですね、すごく」

「やっぱり地元の大会ですから、やっぱり人見さんの像ってすごく欲しかったし、岡山の人間が、岡山県人がもらわなきゃって思っていたので、それが実現できてすごくうれしかったかな」



今では、ハーフマラソンは「有森裕子杯」となり、若手ランナーの登竜門にもなっています。

有森さんが色紙に書いた文字は…

最後に今年の意気込みを色紙に書いてもらいました。

（有森裕子さん）

「すべてを力に…すべては力に…。自らそうすることと、そうであるということへの気づきですね。気づきを持ってやるということで。

本当にこうじゃなきゃいけないっていうことが一番いろんな可能性を狭めるし、やっぱり諦める方についいっていまう」「でも、人間ってありとあらゆるものを自分の考え一つでどうにでも変えていけるという能力が絶対的にある生き物だと思うので、まさにどんな肩書になろうが、どういう自分が現場に行こうが、その現場にあるものをすべて取り込んでいける能力がないとだめだと思うので、固定観念にとらわれず、すべてを力に、すべては力にできる自分でありたいなと。

知らないことにもっともっとトライしたいなっていうか、自分自身入り込んで行きたいなっていうのは、それが目標っていうのかな、今年やるべきことですね。目標というよりはやるべきことです」