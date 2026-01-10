MLBは1月6日、公式Instagramを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が背番号「17」を着用するまでの舞台裏を紹介した。投稿では、フリーエージェントだった大谷の加入を巡り、同番号を着けていたジョー・ケリー（37）とのエピソードが改めて取り上げられている。

【画像】大谷翔平、新CMは“知的なメガネ姿”で先生に変身！ 「反則級」「リアルスーパーマン」とファン悶絶

2023年、ケリーの妻アシュリーさんが主導した「Ohtani17」キャンペーンをきっかけに、背番号は円満に譲渡されたという。その後、大谷が感謝の気持ちとしてケリー家に新車を贈ったことが明かされ、温かな交流が再び注目を集めている。投稿された画像では、背番号「17」のドジャースユニホームを着用した大谷と、かつて同番号を背負っていたケリーの姿が並べて紹介されており、番号のバトンタッチを象徴する構成だ。単なる番号変更にとどまらず、家族への心配りまで含めた大谷の行動が、ドジャース内外で語り継がれるエピソードとして伝えられている。

【画像】背番号17を巡るエピソードを伝える投稿（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「ジョーケリーは大谷に背番号を譲った聖人なんだ」「大谷に背番号を譲ったことで有名なケリーが引退。メジャーで長く働いたよね、それだけでリッパ」「泣けてくる！ 大好きだよ！ ケリーそしてアシュリー！ ありがとうお元気で」「Both awesome people」といった感動と称賛の声が寄せられている。